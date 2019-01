Daten-Leak: Das sagen IT- Experten zum brisanten Angriff auf Politiker

Bekannt wurde der gigantische Leak erst, als ein Twitter-Account die Sammlung an Chatverläufen, Fotos, Dokumenten und Handynummern in dem sozialen Netzwerk verbreitete.

“Bislang haben wir solche Hackerangriffe zwar vor allem aus Russland gesehen” – aber die Arbeit eines AfD-nahen Hackers sei in diesem Fall nicht ganz auszuschließen , sagt Cyber-Experte Sven Herpig am Morgen der HuffPost. Er arbeitete viele Jahre für Bundesbehörden in der IT-Sicherheit.

“Je restriktiver die IT gehandhabt wird, umso häufiger werden die Sicherheitseinstellungen umgangen”, sagt Fischer. Das Reservoir an Passwörtern sei bei den meisten Mitarbeitern begrenzt.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg war selbst nicht von dem Hack betroffen. Sie berichtet der HuffPost aber: “Erst im Dezember hat man versucht, meinen Facebook-Account zu hacken. Ich hatte die Zwei-Stufen-Authentisierung eingestellt und konnte den Angriff verhindern.”

Was sie empört: Sie habe Facebook am 20. Dezember geschrieben, dass versucht werde, Bundestagsabgeordnete zu hacken. Das Unternehmen habe aber seither nicht auf ihre Bitte um Rückmeldung reagiert.

Domscheit-Berg ist Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss “Digitale Agenda“.

► Sie sagt: “Meine Spekulation ist, dass wir es mit einer Sammlung aus überwiegend älteren Leaks und vielen öffentlich zugänglichen Informationen zu tun haben.”

Adressen etwa müssten Abgeordnete veröffentlichen, diese Formulare stehen im Internet. “Handy-Nummern sind in vielen Fällen auch nicht so schwierig herauszufinden. Nur bei vier Linken-Abgeordneten sind darüber hinaus Informationen veröffentlicht worden, auch darunter ist nichts Wildes. Dennoch ist das natürlich beunruhigend”, so die Netzpolitikerin.

► Die Täter hätten offenkundig einen großen Sammelaufwand betrieben, “um Politiker einzuschüchtern, zu diskreditieren und die Gesellschaft weiter zu spalten”. Domscheit-Berg spekuliert: “Es ist sicher kein Zufall, dass keine Informationen von Politikern einer rechtsextremen Partei veröffentlicht wurden.”

Was passiert sei, erinnere so auf beunruhigende Weise an den Wahlkampf in den USA, “wo verschiedenste Kräfte mit ähnlichen Mitteln versucht haben, Donald Trump an die Macht zu bringen, um die Gesellschaft weiter zu spalten und zu polarisieren”.

4. Linus Neumann vom Chaos Computer Club: “Akribie fällt auf”