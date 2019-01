volkovslava via Getty Images

volkovslava via Getty Images Momentan nutzen weltweit 28 Prozent Frauen die Dienste der Seite, in diesem Jahr sollen es 30 Prozent werden.

2019 werden immer mehr Frauen Pornos gucken.

Durch Verbot von Nacktheit auf anderen Seiten, werden sich die User immer mehr den Pornoseiten zuwenden und auch für Inhalte zahlen wollen.

2019 wird ein spannendes Jahr – auch für Pornoliebhaber und -liebhaberinnen.

► Die Pornoseite “xHamster” veröffentlichte auf ihrem Blog eine Trend-Prognose für 2019.

Das Team der Seite hat sich dafür die Daten des vergangenen Jahres, vom Traffic bis zu den Suchbegriffen, angesehen.

Mehr zum Thema: 6 Tipps für mehr Spaß im Bett

Immer mehr Frauen gucken Pornos

► Schon im vergangenen Jahr hatte “xHamster” angekündigt, dass Frauen zukünftig mehr Pornos schauen werden. Momentan nutzen weltweit 28 Prozent Frauen die Dienste der Seite, in diesem Jahr wachse der Anteil auf 30 Prozent an, glaubt “xHamster”.

In einigen Ländern sind Frauen schon fast gleichauf mit Männern – oder haben sie gar überholt. In der Dominikanischen Republik sind inzwischen 53 Prozent aller Nutzer Frauen. In Deutschland sind es dagegen 24 Prozent.

Die Kategorie “Porn for Women” stieg 2018 schon um knapp 300 Prozent an. In den USA ist sie damit die zweitbeliebteste Rubrik im Porno-Segment.

► Die Vorlieben der Frauen sehen anders aus als die von Männern. Am meisten gesucht wurde auf “xHamster” nach Cunnilingus, Vibrator und Eating Pussy.

Millenials sind bereit für Pornos zu zahlen

Durch Zensuren auf einigen Internetseiten wie Tumblr, auf denen nun Pornografie und Nacktheit verboten ist, werden laut “xHamster” Pornoseiten profitieren.

Das Team geht auch davon aus, dass in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch mehr freie Plattformen Nacktheit und pornografische Inhalte verbieten werden. Dadurch werden sich die Nutzer mehr den Pornoseiten zuwenden.