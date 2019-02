Das Rückgrat der Mobilität der Zukunft

Im Jahr 1989 erschien der zweite Teil des weltbekannten Science-Fiction-Klassikers „Zurück in die Zukunft“. Zeitreisen und Sprünge zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gehören in der Filmreihe für die Protagonisten zur Tagesordnung. Die „Zukunft“ – glaubt man denn Regisseur Robert Zemeckis – beginnt übrigens schon im Jahr 2015. Zumindest im Film prägen im Jahr 2015 fliegende Autos, die auf Autopilot durch den Verkehr navigieren, längst das allgemeine Stadtbild. 30 Jahre nach Erscheinen des Films, im Jahr 2019, haben sich unsere Autos gegenüber den Modellen der 80er Jahre deutlich weiterentwickelt. Fliegende Sportwagen gehören allerdings auch heute noch zu den fernen Zukunftsszenarien. Anders steht es hingegen um den Autopiloten: Selbstfahrende Autos, die elektrisch angetrieben werden und intelligent mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren können, befinden sich aus heutiger Sicht entwicklungstechnisch schon in Reichweite.

Geht es um innovative Zukunftstechnologien, wird insbesondere in Deutschland kaum ein Thema so häufig und ausführlich diskutiert, wie digitale Möglichkeiten rund ums Automobil. Auch mit Blick auf eine stetig wachsende Bevölkerung und einem allgemeinen Urbanisierungstrend, geht es dabei vor allem um die Frage, inwieweit elektrisch und autonom fahrende Autos unsere Fortbewegung im Verkehr sicherer, effizienter und sauberer gestalten können. Wir sprechen in diesem Kontext auch von der Mobilität der Zukunft. Was genau bedeutet aber „Mobilität der Zukunft“? Und wo befinden wir uns eigentlich gegenwärtig in der Entwicklung hin zu einem System der Fortbewegung, in dem vernetzte Fahrzeuge unsere Art zu Reisen stark vereinfachen und automatisieren?

Der Begriff Mobilität der Zukunft beschreibt zunächst einmal ein Konzept nach dem eine Reihe von Teilnehmern und wichtigen Akteuren innerhalb eines Transportsystems miteinander vernetzt sind und stetig im Austausch stehen. Dabei kommunizieren beispielsweise Fahrer mit ihren Autos, Autos mit Ampelanlagen, und Ampelanlagen mit städtischen Einrichtungen wie Polizeistationen oder Krankenhäusern. Mobilität der Zukunft bedeutet auch, dass Transport-, Notfall- und Informationssysteme innerhalb und zwischen Städten miteinander verbunden sind, d.h. Daten austauschen und verarbeiten. Ein wichtiger Teil dieses Konzepts ist das autonome Fahrzeug.

Autohersteller definieren heute anhand verschiedener Entwicklungsstufen, in welchem Umfang das Fahrzeug die Aufgaben des Fahrers bei Bedarf übernehmen kann und wie Mensch und Maschine auf der Straße interagieren. Die höchste und damit fortschrittlichste Entwicklungsstufe des autonomen Fahrzeugs kommt Zermeckis‘ Vision vom Zukunftsauto wohl am Nächsten. Hier fährt das Fahrzeug von ganz allein und berücksichtigt äußere Einflüsse in seinem Fahrverhalten. Fahrzeuginsassen sind hier nur noch reine Passagiere. Bisher können Fahrzeuge dem Fahrer nur einzelne Aufgaben, beispielsweise in Form von Einparkhilfen, Tempomat oder Stauassistenten, abnehmen. Das liegt vor allem daran, dass noch eine ganze Reihe an technischen Herausforderungen gemeistert werden müssen, bevor vollautonome Autos selbstständig über deutsche Straßen fahren und mit anderen Teilnehmern des Transportsystems kommunizieren können.

Digitale Infrastrukturen als Basis

Dazu gehört auch das technischen Fundament der Version: nämlich der Aufbau und die Bereitstellung flächendeckender, digitaler Infrastrukturen. Damit die Vision vom autonomen Fahrzeug schon bald Realität werden kann, müssen solide und hochverfügbare Netze und IT-Infrastrukturen errichtet werden. Sie fungieren quasi als Rückgrat der Mobilität der Zukunft. Während der Fahrt des autonomen und intelligenten Fahrzeugs werden nämlich durchgehend eine Vielzahl an Informationen am Auto gesammelt oder im Austausch mit anderen Verkehrsteilnehmern übertragen – sei es über Geschwindigkeit, Abstand zu anderen Fahrzeugen, GPS-Daten, die eigene Tankfüllung oder Parkabmessungen. Hinzu kommt, dass das Fahrzeug nicht nur eine große Menge an Daten bewältigen muss, sondern auch, dass die Verarbeitung für eine reibungslose und komfortable Fahrt in nahezu Echtzeit geschehen muss. Das Thema Datenverarbeitung spielt also in diesem Kontext eine entscheidende Rolle.

In der aktuellen Entwicklung des autonomen Fahrzeugs, also in der Testphase, generieren Prototypen ganz besonders viele Daten. Bei 16 Petabyte pro Jahr und Fahrzeug werden immense Speicher- und Analysekapazitäten benötigt. Zum Vergleich: 16 Petabyte entsprechen auch 8 Billionen mit Text gefüllten Dokumentseiten, oder 104 Milliarden Fotos auf Facebook. Eine Datenübertragung über das Internet ist dabei keine langfristige Lösung. Stattdessen greifen Unternehmen und Entwickler auf private Verbindungen – also eine Art zweites Internet – zurück.

Hier kommen Rechenzentren und darin angesiedelte digitale Ökosysteme ins Spiel. Sie bieten die notwendige Plattform, auf der verschiedene Teilnehmer der Mobilität der Zukunft – wie etwa Autohersteller, Software-Entwickler oder auch Städte- und Verkehrsplaner – zusammentreffen und sich über private Verbindungen vernetzen. Wie diese Plattform funktioniert, wird an folgendem Beispiel besonders deutlich: der Anbieter der städtischen Ampelsysteme, der die Information über „weiterfahren“ oder „halten“ an das auf die Ampel zufahrende Auto senden muss, kommuniziert mit dem Empfänger-Auto direkt und über eine zuverlässige und schnelle Verbindung mit anderen Partnern im Ökosystem, d.h. im Rechenzentrum oder der Cloud. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Information schnell, sicher und zuverlässig übertragen wird. Nach einer aktuellen Studie von Equinix, geben ganze 64% der befragten deutschen IT-Experten an, dass private Verbindungen mit Partnern und Providern entscheidend seien, um die Verlangsamung des Datenaustauschs über das öffentliche Internet, die durch zu große Auslastung entsteht, langfristig zu vermeiden.

Der Ausbau eben dieses Grundgerüsts oder Fundaments, wird maßgeblich bestimmen, wie schnell und erfolgreich die Digitalisierung im Bereich der Mobilität vorangetrieben werden kann. Denn eine flächendeckende Verfügbarkeit vernetzter Services, an jedem Ort und zu jeder Zeit, wird unerlässlich dafür sein, dass sich selbstfahrende Autos mit dem größtmöglichen Fahrkomfort und mit höchsten Sicherheitsstandards auf Deutschlands Straßen fortbewegen.