Das ist die mit anstrengendste Sexstellung – könnt ihr sie meistern?

Das Prinzip ist klar: Beide Partner befriedigen sich gegenseitig und gleichzeitig oral – soweit, so gut. Der Trick ist, die Stellung nun von der Horizontalen in die Vertikale zu verlagern.

Am besten klappt das, wenn der kräftigere, stehende Partner sich zunächst aufs Bett legt, mit den Füßen auf dem Boden. Der Partner, der am Ende wie ein umgedrehter Koala an Ersterem hängen soll, legt sich in typischer 69er-Manier auf den anderen Partner drauf.

Wer die 69er-Stellung im Stehen meistern will, muss kräftig sein

Nun heißt es für den unten liegenden Partner: Rumpfmuskulatur anspannen, denn er muss sich nun langsam aufsetzen und aufstehen, dabei den oben liegenden Partner fest mit den Armen umschlingen. Dieser wiederum hält sich fest, indem er die Beine vorsichtig um den Nacken des Stehenden schlingt und mit den Armen den Rücken umfasst.

Klingt kompliziert? Jep, ist es auch. Deswegen dreht ihr euch am besten mit dem Rücken des hängenden Partners zum Bett, damit dieser weich landet, falls doch etwas schief geht oder ihr genug von eurem stehenden Sex-Abenteuer habt.