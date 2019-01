Tausend Möglichkeiten, Tausend Wege, Tausend Meinungen. Meine Generation hat ein Luxusproblem und ist schlichtweg überfordert. Gefangen in der Suche nach der eigenen Identität, nach den eigenen Werten und dem passenden Weg. Dann endlich das Gefühl angekommen zu sein. Welches ein paar Wochen später auch wieder verfliegt. Das Gefühl der inneren Zerissenheit, der Unvollständigkeit. Ich kann dir nicht sagen, ob ich ein Stadt-oder Landmensch bin, ob ich die taffe Karrierefrau bin oder die sorgende Hausfrau. Ich kann dir nicht sagen, ob ich lieber solo durch die Nächte streife, oder mir entspannte Abende auf dem Balkon mit meinem Partner mache. Am liebsten von allem etwas und dann ein paar mal durchschütteln und fertig ist das perfekte Leben, in dem ich mich zu Hause fühle. Immer öfter frage ich mich: Was ist zu Hause? Wie fühlt es sich an, angekommen zu sein? Was ist mein richtiger Weg? Wahrscheinlich eine Art Identitätskrise, wie wir sie schon alle in der Pubertät durchmachen durften.

Ein paar Erkenntnisse konnte ich jedoch schon die meine nennen:

1. Hör auf deinen Bauch! Ja, es klingt abgedroschen, es ist aber so. Dein Körper sagt dir ziemlich deutlich, wenn du dich gerade nicht auf dem richtigen Weg befindest. Bauchschmerzen bei der Arbeit? Hämmernder Kopfschmerz? Die Ibu ist dein ständiger Begleiter? Nimm dir Zeit für dich und finde heraus, was dich in deinem Leben gerade stört.

2. Trau dich was! Wer sagt, dass du mit 40 zu alt zum studieren bist?! Du bist unglücklich in deiner Ehe, aber eine Scheidung- was sollen bloß die Nachbarn denken? Du findest deinen Traumjob, aber Portugal... Das könnte ja ungewohnt sein, anders? Die "Abers" in deinem Kopf starten schon? Pustekuchen! Auf gehts! Machs wies die moderne Pippi Langstrumpf heute machen würde.

3. Mach dich gegen die Meinung anderer immun! Deine Eltern sind erfolgreiche Juristen und erwarten von dir, dass du in deren Fußstapfen trittst? Deine Freunde studieren alle BWL, aber du liegst am liebsten auf der Wiese und zeichnest Wolken? Die Gesellschaft erwartet von dir, dass du der gut angezogene, studierte, smarte Typ im Audi bist? Köchin passt so garnicht in deine ach so beeindruckende Familie? Scheiß drauf!

4. Lies dir einen Artikel zum Thema "Point of no Return" durch. Unsere Zeit ist so begrenzt, willst du irgendwann mit 110 in deinem 6 qm Zimmer auf dem Mars sitzen und bereuen, dass du nicht stundenlang barfuß durch die Wiesen gelaufen bist, obwohl dir danach war? Du keine Weltreise gemacht hast, weil dein Chef dir gedroht hat, dass du dann garnicht wiederkommen brauchst? Kein Kind bekommen hast, weil es gerade einfach nicht "in deine Karriere gepasst hat"?

5. Such dir etwas, dass du wirklich und wahrhaftig liebst und in das du all deine Leidenschaft stecken kannst und willst. Und dann mach es. Ob es das Eherenamt im Seniorenheim ist, eine bestimmte Kultur , der Kampf um eine grünere Erde, oder von mir aus auch Sex. So what. Los gehts.

Ja, ich weiß. Ich bin, wie man so schön sagt, twentysomething, und uns twentyirgendwas´s wird gerne nachgesagt von Tuten und Blasen keine Ahnung zu haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele Mittzwanziger schon viel mehr erlebt und gesehen hat, als so manch anderer. Ein kranker Mensch hat ganz andere Erfahrungen gemacht, als du sie gemacht hast. Ein Mensch, der als Vollwaise aufgewachsen ist, sieht die Welt vielleicht mit ganz anderen Augen, als du es tust. Also lasst uns bitte aufhören zu pauschalisieren und alle voneinander und miteinander lernen. Denn im Grunde wollen wir doch alle nur eins: ein schönes Plätzchen Erde, einen Menschen, den wir lieben und vorallendingen Frieden mit uns selbst- denn das ist unser Zuhause, das Gefühl angekommen zu sein.