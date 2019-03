Associated Press

Genau dieser Antrag, so sieht es die Entscheidung des Unterhauses am Donnerstag vor, soll nächste Woche den Abgeordneten wieder vorgelegt werden. Dann zum dritten Mal.

Der einzig mögliche Vertrag derzeit aber ist immer noch jener, den die britische Premierministerin Theresa May die vergangenen beiden Jahre mit der EU ausgehandelt hat. Jener Vertrag, der am Dienstag zum zweiten Mal mit großer Mehrheit vom britischen Unterhaus abgelehnt worden war.

Damit ist klar: Das Unterhaus will nicht chaotisch ohne Vertrag aus der Europäischen Union ausscheiden.

Nun also weiß die Welt ein wenig deutlicher, was die Briten wollen.

Am Mittwoch hatten die Abgeordneten dafür gestimmt, dass Großbritannien die Europäische Union nicht ohne einen Austrittsvertrag verlassen soll. Der Brexit ist gesetzlich für den 29. März vorschrieben.

Am Donnerstag nun aber folgte der nächste Schritt: Der Antrag der Regierung sieht zwei mögliche Aufschübe des Brexits vor.

► Die kurze Variante: Diese Option erfolgt, wenn das Unterhaus noch vor dem 20. März den Austrittsvertrag von Theresa May annimmt.

Dann will Theresa May die EU beim EU-Ratsgipfel am 21. und 22. März um eine dreimonatige Verschiebung des EU-Austritts bitten. Das würde den Briten genügend Zeit geben, um weitere Brexit-Gesetze zu erlassen.

► Die lange Variante: Sollte der Deal abgelehnt werden, will May um eine lange Verschiebung bitten. Unklar ist, wie lange dieser Aufschub genau sein wird.

Einige Wochen, ja selbst einige wenige Monate aber dürften nicht ausreichen. Denn wenn Großbritannien den Deal ablehnt und sich für einen neuen Austrittsvertrag mit neuen Konditionen entscheiden muss, dann wird der Brexit erst in einigen Jahren erfolgen.

Das ist eine der größten Befürchtungen der Hardliner in der Regierungspartei von May, die bisher ihren Vertrag stets abgelehnt hatten.

Diese Furcht ist derzeit Mays Trumpf.

Wie steht es um die Chancen von Mays Deal?