Danni Büchner: So war ihr erstes Weihnachten ohne verstorbenen Mann Jens

Im November verstarb Vox-Star Jens Büchner überraschend an Lungenkrebs.

Witwe Daniela erklärte in einer rührenden Nachricht, wie das erste Weihnachtsfest ohne Jens für sie und die Kinder war.

Im Video oben seht ihr, wie die Familie Weihnachten verbrachte.

Nachdem ihr geliebter Mann überraschend im November an Lungenkrebs starb, verbrachte Daniela Büchner nun zum ersten Mal die Feiertage ohne den Vater ihrer Kinder.

Neben seiner Ehefrau Daniela hinterließ der Mallorca-Star fünf leibliche und drei Stiefkinder, die mit dem Tod ihres Vaters zurechtkommen müssen.

Gegenüber dem “Goodbye Deutschland”- Team berichtete Daniela: “Wir feiern, aber anders”. Dazu sendet sie Fotos von sich und ihren Zwillingen am Stand in Mallorca, wo sie auch die Feiertage verbrachten. Die gemeinsamen Kinder von Jens und Daniela tragen süße Weihnachtsmann-Kostüme und lächeln in die Kamera.

“Nonstop haben wir an dich gedacht, nichts ist mehr so wie mit dir”

Und auch in ihrer Instagram-Story lässt Daniela ihre Fans ein wenig an ihrer Gefühlswelt teilhaben. “Und irgendwo da bist DU. Nonstop haben wir an dich gedacht, nichts ist mehr so wie mit dir. Aber immer bist du irgendwie bei uns. Ich liebe dich, mein Schatz.”