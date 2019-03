Danke liebe Royals: Ihr werdet uns ganz besonders fehlen

Max Mumby/Indigo via Getty Images

Sie waren eines unserer liebsten Themen: die Royals. Sogenannte royale Experten und Insider, ein mysteriöser Ring an Prinz Harrys Finger oder ein zu kurzes Kleid von Meghan erregten jeden Tag aufs Neue die Aufmerksamkeit unserer Leser. Warum? Nun ja, die Queen, Prinz Charles, Lady Diana, Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate – sie alle lieferten Daily-Soap-reife Dramen und Geschichten. Kaum ein Tag verging ohne eine gute Story rund um das britische Königshaus Eines hat die Familie in den vergangenen Jahren besonders verändert: Die Royals haben Zuwachs bekommen. Und nein, es ist nicht die Rede von Herzogin Kates jüngstem Sohn Prinz Louis. Seit Mai 2018 ist die ehemalige “Suits”-Darstellerin Meghan Markle Teil der Familie und mischt seitdem die Monarchie auf. Ob sie ihr Bein falsch um das andere schlug, ein Preisschild am Kleid vergaß oder den falschen BH trug: Jede Geschichte war es wert, erzählt und gelesen zu werden. Hier nochmal für euch – weil es so schön war – ein Best of Royals.

Der große Streit zwischen Herzogin Meghan und Herzogin Kate Seitdem Meghan Markle und Prinz Harry sich verlobt haben und ein wahres Märchen begann, hängt der Haussegen bei den britischen Royals offenbar schief. Denn Meghan ist anders. Ihre Mutter ist Afroamerikanerin, sie kommt aus den USA, ist eigentlich Schauspielerin und war schon einmal verheiratet. Letzteres machte sie laut den vermeintlichen Experten im Königshaus besonders verdächtig. Doch Harry stand zu ihr, sie feierten eine außergewöhnliche Hochzeit und zeigen nun täglich, was sie alles anders machen als die “gewöhnlichen” Royals Kate und William. Wohl deshalb ging man häufig davon aus, dass es besonders zwischen den Damen kriseln muss.

Kate ist schwanger: Wieder und wieder... Gefühlt nur Augenblicke nach der Geburt ihres ersten Kindes George spekulierten “Experten”, dass Herzogin Kate erneut schwanger ist. Offensichtlich können Insider und Freunde der Royals es nach jedem Kind kaum erwarten, wann sie den nächsten Nachwuchs in die Familie bringt. Ganze vier Mal war Kate in der Geschichte der HuffPost Deutschland schwanger, zeigte Anzeichen oder war kurz davor. Jedes Mal war es ein Schuss in den Ofen.

Meghan ohne Kinder bereits drei Mal schwanger? Ein Paar ist frisch verheiratet. Nachdem das von der Checkliste gestrichen ist, bleibt eine Frage anscheinend offen: Wann kommt das erste Kind? Ist man eine Person oder ein Paar des öffentlichen Lebens, wie Meghan und Harry, kreisen die wildesten Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft.

Rebellen: Die Royals brachen ein Protokoll nach dem anderen Es ist mittlerweile allseits bekannt, dass die britischen Royals mehr als nur eine Regel haben, die möglichst alle einhalten sollten. Von strengen Verhaltensprotokollen über wichtige und jahrhundertealte Traditionen, bis hin zu Regeln, die nur dazu da sind, um gebrochen zu werden. Bereits der Onkel von Queen Elizabeth II., King Edward VIII., hat sich nicht an alle Regeln des Königshauses gehalten. Er verliebte sich in eine geschiedene Amerikanerin (damals ein Skandal) und dankte als König ab, um mit ihr zu leben. Die Queen hält seit jeher das Bild der perfekten Monarchin hoch. Kaum eine Regel hat sie missachtet. Umso mehr ihre Schwester Margaret, ihr ältester Sohn Charles und Prinz Harry. Mit einer Uniform samt Hakenkreuz machte er vor elf Jahren Schlagzeilen. Doch das britische Königshaus hat seit Mai 2018 eine neue, erste Regelbrecherin: Herzogin Meghan.

► Und dann ist das passiert... Meghan, eigentlich Amerikanerin, weiß einige Traditionen zu schätzen. So war lange klar, dass sie wie ihre amerikanischen Freunde eine sogenannte Babyshower veranstaltet. Eine Party, bei der es sich nur um die Schwangere und das ungeborene Baby dreht, die Gäste bringen Geschenke wie Kleidung, Windeln oder Ähnliches mit. Experten hatten es jedoch offenbar schon in Stein gemeißelt: Das britische Königshaus würde solch eine Veranstaltung nicht erlauben.

Die Royals sollten nicht den Eindruck erwecken, Geschenke zu benötigen, da sie sehr wohlhabend sind, hieß es in dem Artikel. Nun gut. Als Meghan und Harry die Schwangerschaft der Herzogin verkündeten und der Geburtstermin ungefähr festgelegt war, wurde klar: ► Es wird keine Babyparty geben – aus denselben Gründen, wie bereits genannt.

Anfang des Jahres wurde die Herzogin in New York gesichtet. Paparazzi-Fotos bewiesen: Sie kam gerade von ihrer eigenen Babyparty und machte nicht einmal ein Geheimnis daraus. Berühmte Gäste wie Tennisstar Serene Williams oder George Clooneys Frau Amal brachten der Herzogin teure Geschenke. Eine Schauspielkollegin schenkte ihr sogar etwas in blauem Geschenkpapier eingewickelt und alle fragten sich: Wird es ein Junge?

Ob Meghan als geborene Rebellin einfach keine Lust hat, sich den kuriosen Regeln der Royals zu unterwerfen oder die Experten mit ihren Theorien einfach falsch lagen: Meghan feierte jedenfalls eine Babyshower. Die angeblichen Geheimnisse der Lady Di Nicht nur einmal war Lady Diana die Protagonistin einer unserer Artikel. Das hat natürlich auch einen Grund: Die Zahl der Leserinnen und Leser der Artikel über Lady Di zeigt, wie sehr sie auch nach ihrem 21. Todestag die Welt bewegt. Glaubt man unseren Artikel über Lady Di schien die Prinzessin einige Geheimnisse gehabt zu haben, die (alle) offenbar erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangen.

Die vermeintlich böse Queen Elizabeth Wer noch fehlt in unserer Aufzählung: Queen Elizabeth II. Vor der beliebten Netflix-Serie “The Crown” wusste man nicht sehr viel über das royale Oberhaupt. Klar war: Sie ist streng, greift durch und ist Vorbild für die ganze Nation. Gerade deshalb müssen alle royalen Mitglieder sich nach ihr richten. Oft wird sie deshalb als Spaßbremse angesehen. Was jedoch wohl immer noch an ihr haftet, ist, dass Millionen von Lady Di-Fans ihr die Schuld daran geben, dass Diana sich so unwohl im Königshaus gefühlt hat. Deshalb trug die Queen lange Zeit das Image der bösen Großmutter, das sie immer wieder versucht, zu überwinden – und es funktioniert. Die Queen ist cool. Deswegen gehören folgende Schlagzeilen vielleicht bald der Vergangenheit an.

Die Queen ist, wie auch die anderen Mitglieder der royalen Familie, nunmal besonders. Genau deswegen muss sie sich auch nicht an Gesetze halten, die für normale Menschen gelten. Sie fährt beispielsweise Auto, obwohl sie keinen Führerschein besitzt. Sie ist eben cool. Und weil es so unvergesslich und gleichzeitig amüsant ist: Hier ein Bild von Queen Elizabeth II. hinterm Steuer.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal Danke sagen, an Meghan und Kate, an die angeblichen Insider, die täglich neue Geheimnisse aus dem Leben der Mitglieder des britischen Königshauses ausplaudern. Danke an Lady Dis Ex-Butler, der nicht aufhört, über sie zu reden und jedes Mal Neues über die Prinzessin erzählt, das angeblich noch niemand wusste. Danke an den royalen Rebel Harry und danke William, dass du irgendwann als Thronfolger König von England wirst. Denn damit ist auch eines klar: Die Geschichten über die Royals werden nie aufhören. Wenn wir könnten, würden wir dranbleiben.