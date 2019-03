Mitglieder einer neuseeländischen Biker-Gang haben eine bewegende Version des Haka zum Gedenken an die Opfer des brutalen Anschlags auf zwei Moscheen vom Freitag getanzt.

Die sieben Männer führten am Sonntag den legendären Maori-Kriegstanz auf. Oben im Video seht ihr die emotionale Szene.

Der neuseeländische Polizeichef Mike Bush sagte am Samstag, dass nach wie vor 36 Menschen im Krankenhaus von Christchurch in Verhandlung seien. Die Zahl der Todesopfer stieg am Wochenende auf 50.