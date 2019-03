Christchurch: Wie Youtube verzweifelt gegen die Verbreitung des Anschlagsvideos kämpfte

Wie Youtube versuchte, die Verbreitung des Videos auf seiner Plattform zu stoppen und daran scheiterte, erklärt jetzt in überraschender Offenheit Neal Mohan in der “ Washington Post ”. Der leitende Produktmanager bei Youtube berichtet von den großen Schwierigkeiten, die gewaltverherrlichende Inhalte für die größte Video-Plattform der Welt darstellen – und zeigt sich auch selbstkritisch.

So boten die Internetkonzerne dem Schützen, der während seines Anschlags eine am Körper befestigte Kamera getragen hatte, eine gigantische Plattform.

Besonders in die Kritik geraten erneut Facebook, Twitter und YouTube. Schließlich ermöglichte es erst Facebook, dass der Terroranschlag live ins Netz übertragen werden konnte. Auf den anderen sozialen Plattformen verbreitete sich das Video des Anschlags danach rasant. In den Stunden nach der Tat versuchten die Tech-Konzerne dann vergeblich, die Verbreitung des Videos zu bremsen.

Die Uploads kamen schneller und in weitaus größerem Umfang als bei früheren Anschlägen, erklärte Mohan der “Washington Post”. Und räumte zudem ein: “Ehrlich gesagt, hätte ich das gerne früher in den Griff bekommen.”

► Viele der Uploader nahmen schlicht kleine Modifikationen am Video vor, wie zum Beispiel das Hinzufügen von Wasserzeichen. Auch die Größe der Clips wurde geändert, Filter wurden über das Originalmaterial gelegt – oder die Clips wurden neu geschnitten . Einige User verwandelten sogar die Menschen im Videomaterial in Animationen .

In der “Washington Post” erklärt Neal Mohan von Youtube, welchen aussichtslosen Kampf er – und das in solchen Fällen zusammentretende Krisen-Interventionsteam von Youtube – aufgrund der rasenden und einfallsreichen Vervielfältigungsstrategien von Usern zu führen hatten.

Auch Twitter-CEO Jack Dorsey äußerte sich kürzlich in einem Interview mit der HuffPost darüber, was er gegen Hass und Gewalt auf seiner Plattform machen wolle: “Einfach, wissen Sie, die Meldefunktion finden ist noch nicht offensichtlich und intuitiv genug.”

► Dass Gewalt und Hass sich auf Twitter immer noch so leicht verbreiten, liegt laut Dorsey also an der Meldefunktion. Ob dies in den Stunden nach der Tat einen großen Unterschied gemacht hätte, scheint jedoch mehr als zweifelhaft.

Und auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg kündigte an, sich dem Problem brutaler Gewaltdarstellungen anzunehmen. Zuletzt sagte er das im April 2018 vor dem US-Kongress. “Ich habe Facebook gegründet, ich bin verantwortlich dafür, was auf Facebook passiert”, betonte der Milliardär damals.

Das Attentat von Christchurch machte aber auf erschreckende Weise deutlich, wie machtlos die Unternehmen sind – trotz aller Versuche. die Werkzeuge und Abläufe zur Erkennung und Entfernung problematischer Videos zu verbessern.

Denn jenen Usern, die die derzeit bestehenden Schutzmechanismen umgehen wollten, gelang dies mit Hilfe diverser einfacher Tricks. Dem konnten auch Zehntausende Moderatoren, die Facebook und Co. zur Überwachung der Inhalte beschäftigen, nichts entgegensetzen.

Probleme bei der Problembewältigung