Chinesische Innovationspolitik und KI: „Das Potenzial bilateraler Kooperationen ist riesig“ – Markus Taube im Interview

Chinas Bedeutung als Akteur auf den Weltmärkten und in der Weltpolitik steigt massiv. Vor allem die großen Investitionen in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) sorgen dafür, dass Chinas Wirtschaft sich von der Plagiatsfabrik zu einem dem Treiber von Innovationen entwickeln will. Professor Markus Taube, Sinologe und Wirtschaftswissenschaftler mit engen Verbindungen nach China, zeigte in einem inspirierenden Vortrag bei den Petersberger Gesprächen Potenziale auf, wie wir von den Chinesen lernen und profitieren können und wie das chinesische System des Staatskapitalismus Innovationen aktiv fördert. Die chinesische Innovationspolitik nutzt alle Möglichkeiten, die Datenverfügbarkeit und das effektive Entscheidungssystem auf Kosten demokratischer Abstimmungsprozesse ihr bietet. Wir als Kienbaum sind selbst mit vier Standorten in Asien vertreten und arbeiten für globale und lokale Kunden, erleben diese Entwicklungen selbst hautnah. Ich freue mich sehr, dass ich nun die Chance habe, die Impulse aus der Bonner Expertenrunde in einem persönlichen Interview noch weiter zu vertiefen.

Chinesische Innovationspolitik: Trade-off zwischen Bürgerrechten und Effektivität?

Stephan Grabmeier: Herr Professor Taube, China will bis 2030 Weltmarktführer im Bereich KI werden und hat dazu umfassende Investitionsprogramme aufgelegt. Können wir in Europa mit unseren trägen demokratischen Entscheidungsprozessen in der Innovationspolitik überhaupt konkurrenzfähig sein?

Prof. Markus Taube: Die freiheitliche demokratische Grundordnung, auf die sich unsere Gesellschaft verständigt hat, ist ein Wert an sich und meines Erachtens nicht diskutabel. Aber – auch das muss uns bewusst sein – jede Wahlentscheidung bedeutet Einschränkungen und Kosten auf anderen Ebenen. Tatsächlich geht der demokratische Prozess pluralistischer Interessensvertretungen, Anhörungen und Entscheidungsfindungen mit einem Zeitaufwand einher, der deutlich über dem liegt, der in Gesellschaften notwendig ist, die von einer kleinen Elite zentral gesteuert werden.

Das heißt: Ja, wir sind im Vergleich zu China sehr viel langsamer, wenn es darum geht, sich abzeichnende Möglichkeiten voll zu ergreifen und vielversprechende Innovationspfade zu betreten. In diesem Sinne ist Europa aktuell noch sehr viel träger in der Erschließung der Möglichkeiten von KI als China.

Natürlich gilt aber die Überlegung, dass unsere langen Entscheidungsfindungsprozesse letztlich bessere, das heißt zukunftsfähigere, nachhaltige Ergebnisse hervorbringen, während in zentral gesteuerten Regimen Fehleinschätzungen und partikularinteressensgeleitete Entscheidungen mittelfristig große Schäden (z.B. im Sinne von Wohlfahrtsverlusten) hervorrufen können. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass bei der Querschnittstechnologie KI Netzwerkeffekte zum Tragen kommen und schnell Pfadabhängigkeiten entstehen. Das heißt Akteure, die zuerst auf dem Markt auftreten, erlangen allein aus diesem Fakt, der Erste zu sein, langfristig wirkende Wettbewerbsvorteile. Umso zögerlicher wir jetzt agieren, desto schwerwiegender werden die mittelfristigen Konsequenzen sein.

SG: Können wir im Westen etwas von der Innovationspolitik in China lernen?

MT: Die deutsche Innovationspolitik ist grundsätzlich dicht an dem, was die OECD als state-of-the-art definiert. Deutschland verfügt über ein breit aufgestelltes System von Innovationsträgern, die in jeweils unterschiedlicher Gewichtung Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung betreiben. Auch die Überführung von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte und deren Umsetzung in tragfähige Geschäftsmodelle ist in den letzten Jahren in erheblichem Maße gestärkt worden.

Dessen ungeachtet können wir aus dem chinesischen Modell durchaus Impulse für eine Weiterentwicklung unserer Innovationspolitik ziehen. Gleichzeitig gilt aber, dass einige der entscheidenden Parameter, die die Dynamik der chinesischen Innovationspolitik derzeit ausmachen, aufgrund der unterschiedlichen gesellschaftlich-politischen (Demokratie) und wirtschaftlichen (wettbewerbsbasierte Marktwirtschaft) Ordnungsstrukturen schlichtweg inkompatibel sind. Die schnelle Entscheidungsfindung und diskretionäre top-down Steuerung ökonomischer Entwicklungsprozesse in China haben wir oben bereits angesprochen. Ein weiterer Aspekt betrifft aber auch die Verfügbarkeit von riesigen Datenmengen, die chinesischen KI-Unternehmen zum „Füttern“ ihrer selbstlernenden Maschinen zur Verfügung stehen. Erhebliche Teile dieser Datenpakete stehen deutschen Unternehmen aufgrund der staatlich garantierten Rechte auf Schutz der Privatsphäre („Datenschutz“) grundsätzlich nicht zur Verfügung. Aber nicht nur ist der Schutz der Privatsphäre in China deutlich geringer ausgeprägt. Der chinesische Staat ist sogar bereit, einzelnen Unternehmen Daten aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung (z.B. Ausweisdokumente, Passfotos, Justizdaten, etc.) zur Verfügung zu stellen, um ihre KI-Anwendungen zu optimieren. Undenkbar in unserer Gesellschaft. Da können wir nichts übernehmen.

“Verfügbare Daten besser nutzen”

Lernen können wir aber, dass, wenn die Verfügbarkeit von Daten das entscheidende Element zur Optimierung von selbstlernenden Maschinen und KI-Applikationen im Allgemeinen ist, die Politik sich auch um die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Datensätzen bemühen sollte. Das Schlagwort „Datenschutz“ darf nicht zum K.O.-Argument werden. Stattdessen gilt es, gründlich abzuwägen, was in welchem Maße schützenswert ist. Dabei müssen wir grundsätzlich über Deutschland hinausschauen und – wenn es gegenwärtig auch schwierig erscheint – die gesamteuropäische Perspektive im Blick zu haben. Auch der KI-Sektor selbst sollte hier übrigens aktiv in einen Dialog mit der Bevölkerung einsteigen und Aufklärungsarbeit leisten.

Ein faszinierender Aspekt der chinesischen Innovationspolitik besteht auch in der zum Teil erheblichen „Unter-Regulierung“ innovativer Branchen. Der vom Staatsrat im Juli 2017 veröffentlichte „Entwicklungsplan für eine neue Generation der Künstlichen Intelligenz“ führt so z.B. aus, dass Anfänge einer sektorspezifischen Gesetzgebung und Regulierung sowie der Festschreibung von ethischen Normen für den KI-Sektor erst bis zum Ende der zweiten Strategische Planungsperiode für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in China, das heißt bis 2025, erfolgen sollen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass im KI-Sektor tätige chinesische Unternehmen noch mindestens sieben Jahre weitgehend unreguliert agieren, mit innovativen Technologien experimentieren und Geschäftsmodelle im Markt testen dürfen. Hierdurch erwachsen diesen Unternehmen Freiräume, die sie zur Optimierung technischer Lösungen und von Marktmodellen nutzen können.

Ein ähnliches Modell ist in London für den Fintech-Sektor eingerichtet worden. Ausgewählten Fintech-Start-ups wird hier in speziellen „regulatory sandboxes“ gestattet, erhebliche Teile der sehr komplexen Finanzmarktregulierung zu ignorieren. Ziel dieser Maßnahme der Innovationspolitik ist es, Fintech-Unternehmen einen Freiraum zu gewähren, in dem sie innovative Technologien und Geschäftsmodelle ausprobieren können, ohne Gefahr zu laufen, sofort unter der vollen administrativen Last der Finanzmarktregulierung zu kollabieren. Es wäre zu prüfen, inwiefern derartige „regulatorische Sandkisten“ nicht auch in Deutschland bzw. Europa geschaffen werden können und dann auch weitere Bereiche als nur den Fintech-Sektor umfassen können. Gerade der Bereich der KI-Anwender könnte von derartigen Arrangements in erheblichem Maße profitieren.

Chinabild: Fakten statt Klischees sind nötig