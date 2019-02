Chinas Wirtschaft schwächelt, Xi Jinping nicht: Wie der Diktator seine Macht sichert

Der Papiertiger-Staat Einen solchen Absturz kann sich selbst Xi Jinping nicht leisten. Der Diktator ist der mächtigste Herrscher Chinas seit Mao Zedong. Wie dieser setzt Xi auf Nationalismus und wirtschaftlichen Erfolg als Basis seiner Macht – doch gerade die ökonomischen Herausforderungen, vor denen Chinas Präsident auf Lebenszeit steht, sind gewaltig. “Der Handelskonflikt mit den USA mag kein entscheidender Faktor für die lahmende Wirtschaft sein, dennoch erhöht er den Druck auf die Elite um Xi”, sagt Kerry Brown, Leiter des China Institutes am King’s College in London, der HuffPost. “Es wird der Eindruck erweckt, der Streit sei durch die Misswirtschaft der Kommunistischen Partei entstanden. Wirtschaftliche Kompetenz und wirtschaftlicher Fortschritt sind jedoch ein Herzstück von Xis Macht – ein wirtschaftlicher Abschwung beraubt ihn also einem wichtigen politischen Mittel.” Brown geht davon aus, dass die chinesische Regierung sich bemühen wird, die Wirtschaft am Laufen zu halten, Selbstbewusstsein auszustrahlen und den Einfluss äußerer Faktoren – wie eben den der USA – zu mindern. Ganz so, wie es Xi in seiner Rede am 21. Januar ankündigte. ► “Die chinesische Regierung wird alles dafür tun, damit die Wirtschaft nicht einfriert”, sagt Kerry. “Eine Finanzkrise wie jene im Westen im Jahr 2008 hätte für das Land potentiell katastrophale Folgen.” Doch so brisant die Entwicklung Chinas klingt, weltwirtschaftlich gesehen ist sie nichts außergewöhnliches. Das Land ist längst nicht das einzige oder erste, das den Schritt von einer industriellen zu einer post-industriellen Wirtschaftsmacht vollziehen muss. “Es wird oft angenommen, dass Chinas Wachstum durch Exporte getrieben wird – doch tatsächlich fußt es auf Investitionen”, sagt Michael Pettis, Professor für Finanzen an der Peking University, der HuffPost. Das Problem sei, dass in den vergangenen 15 Jahren viele Investitionen in überflüssige Produktion und unnütze Infrastruktur geflossen seien. Chinas Volkswirtschaft baue dadurch schneller Schulden auf, als es diese bedienen könne. “Es kann durchaus sein, dass dieses Modell noch ein paar mehr Jahre funktioniert”, sagt Pettis, “doch sowohl die Theorie als auch die Geschichte der Finanzwirtschaft zeigt klar, dass eine Anpassung des eigenen Wirtschaftsmodells für China mittel- und langfristig immer schmerzhafter wird, je länger die Regierung damit wartet.” Wie diese Anpassung vonstatten gehen muss, zeigt das Beispiel Südkoreas. In den 1970er-Jahren finanzierte das Land durch Kredite und Schulden den Aufbau seiner Hochindustrie und kurbelte dadurch das Wirtschaftswachstum an. Zu Beginn der 80er war Südkorea dann hoch verschuldet – und musste von einer auf Schulden und Investitionen basierenden auf eine durch Innovation und Produktivitätssteigerung angetriebene Ökonomie umstellen. Statt quantitativem Wachstum war jetzt qualitatives Wachstum nötig. ► Xi Jinpings Regierung hat das gleiche Credo ausgerufen. Chinas Wirtschaftsentwicklung entscheidet sich jedoch in zwei wesentlichen Punkten zu der in den sogenannten Tiger-Staaten wie Südkorea: 1. Während Südkorea und auch Singapur oder Hong Kong ihre Wirtschaftsbooms vor allem durch ausländische Kredite finanzierten, lässt China kaum Investitionen aus dem Ausland zu. 2. Chinas Schuldenberg ist in seiner Größe nicht mit dem der Tiger-Staaten in den 1980er-Jahren zu vergleichen. Auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise lagen Südkoreas Verpflichtungen im Ausland bei knapp 42 Milliarden Euro – eine ähnlich hohe Summe, wie sie Chinas Privathaushalte allein im vergangenen Jahr an Krediten aufnahmen. “Die Neuverschuldung in China ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen”, warnt Finanzexperte Pettis. “Die Regierung muss jetzt die Kreditvergabe eindämmen. Wenn das passiert, wird das Wirtschaftswachstum meiner Meinung nach nur noch halb so hoch sein wie jetzt.” Tatsächlich hat dieser Prozess längst begonnen. Schon im Juli 2017 kündigte Xi auf einem Finanzkongress an, dass der Abbau der Schulden von Staatsunternehmen und das Auflösen von Zombie-Firmen “die Priorität aller Prioritäten” sei. Im vergangenen Jahr verdreifachte sich dann der Ausfall von Unternehmensanleihen auf 119 Fälle – in diesem Jahr soll sich die Zahl nochmal erhöhen. “Der Handelskrieg mit den USA mag zwar bisher die größte Herausforderung für Chinas Wirtschaft im Jahr 2019 sein”, sagt deshalb Yu Jie, China-Expertin bei der Londoner Denkfabrik Chatam House, der HuffPost. ► “Doch das schwindende Wirtschaftswachstum liegt nicht in ihm oder dessen Einfluss auf Konsumenten und Investoren begründet, sondern ist eine Folge des seit Anfang 2018 forcierten Schuldenabbaus.” Als Maßnahmen gegen den wirtschaftlichen Abschwung seien von der Regierung in Zukunft deshalb etwa Steuersenkungen für Privatfirmen und -leute zu erwarten. “Das sinkende Wachstum ist eine Herausforderungen für Präsident Xi”, sagt Yu, “doch seine Macht und seine Legitimität werden nicht allein durch eine gut laufenden Wirtschaft bestimmt.” Sondern auch durch Nationalismus. Und Gewalt.

Die zwei Unerschütterlichkeiten Xi Jinping redet im Zusammenhang mit Reformen der chinesischen Wirtschaft gerne über die “zwei Hände” oder die “zwei Unerschütterlichkeiten”. Gemeint sind damit der staatliche und der private Sektor – beide sollen durch Subventionen, Steueranreize und Investitionen der Regierung unterstützt und modernisiert werden. Bezogen werden könnte die Metapher aber auch auf die zwei Säulen des chinesischen Regimes: Die zentralisierte Wirtschaft zum einen, den aggressiven Nationalismus zum anderen. Gerade letzterer ist es, den Xi in Reaktion auf die schwierige Wirtschaftslage bemüht, um seine Macht zu sichern. “Aufgrund der schwachen Entwicklung der Wirtschaft flüchten sich Chinas Machthaber in andere Quellen der Legitimität – wie eben den Nationalismus”, sagt Experte Brown. Unter Xi als Generalsekretär der Kommunistischen Partei hat sich die Menschenrechtslage in China enorm verschlechtert. ► In fast keinem Land der Welt ist die Pressefreiheit so eingeschränkt wie in China. Medienhäuser werden zensiert, kritische Journalisten und Blogger eingesperrt. Die offiziellen Staatsmedien verbreiten Propaganda und Desinformationen – ein Prozess, der unter Xi professionalisiert und ausgeweitet wird. ► In seiner Warnrede über die Wirtschaftslage am 21. Januar sprach Xi auch den “Kampf um die nachfolgende Generation” Chinas an. Dieser werde vor allem im Internet ausgetragen, wo “ausländische und heimische Agenten” die Jugend durch regimekritische Meinungen manipulieren würden. Xis Antwort darauf: Eine Verschärfung der Zensur und der Verfolgung von Dissidenten im Internet. ► Das wohl drastischste Beispiel für die nationalistische Machtpolitik unter Xi ist die von diesem veranlasste Unterdrückung der Uiguren. Angehörige der vor allem in der Provinz Xinjiang beheimateten muslimischen Minderheit in China werden durch die Regierung verfolgt und in sogenannte “Umerziehungslager” – Gulags – gesperrt. Die Zahl der Gefangenen liegt laut Angaben der UN bei über einer Million; Flüchtlinge berichten davon, dass China die Lagerinsassen foltern lässt. “Die Lage ist äußerst extrem”, sagt Brown über die autoritären Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen das eigene Volk. Dennoch werde Xi keine so absolute Kontrolle über sein Volk ausüben können, wie einst Mao: “In der Vergangenheit hat stets der Staat den Kampf um die Kontrolle der freien Meinung gewonnen – doch China steht vor einer noch die da gewesenen Zeit. Es ist klar, dass es vom Regime abweichende Ansichten gibt und es ist möglich, dass mehr und mehr davon öffentlich werden, obwohl die Regierung immer drastischer gegen die Meinungsfreiheit vorgeht. Doch in Zeiten langsameren Wachstums und größerer Unsicherheit wird die echte Herausforderung sein, den Menschen einige Freiheiten einzuräumen, ohne dass diese in Ärger auf die Regierung umschlagen. Das bleibt Xis Priorität.” Auch Expertin Yu Jie glaubt, dass Xi einen solchen Balanceakt versuchen wird. “Wir können mehr nationalistische und trotzige Äußerungen der Regierung über ‘Beeinflussung aus dem Ausland’ erwarten”, sagt Yu. “Doch für den Moment versucht die Regierung vor allem ein positives Bild der Wirtschaftslage zu zeichnen.” Gelingt also China wie einst Südkorea der Übergang vom quantitativen zum qualitativen Wachstum, ist Xi Jinpings Macht ungefährdet – wenn nicht doch einer der schwarzen Schwäne oder eines der grauen Rhinozerosse, vor denen der Diktator sein Land warnte, die Volksrepublik in eine Krise stürzt. “Es ist unmöglich vorauszusehen, wann ein Land sein Schuldenlimit erreicht”, warnt Finanzexperte Pettis. “Aber wir wissen, dass es diese Limits gibt – und dass wir niemals herausfinden sollten, was passiert, wenn sie überschritten werden.”