Chaos-Wetter: Hier erwartet uns über einen Meter Neuschnee und Regen

Der Schneefall lässt auch am Sonntag nicht nach.

Außerdem gesellt sich auch noch der Regen dazu.

Im Video oben seht ihr, welche Regionen besonders davon betroffen sind.

Wer am Sonntag das Haus verlässt, sollte sich dick einpacken. Der Schneefall lässt nämlich im Süden Deutschlands nicht nach.

Was einige aber noch mehr stören dürfte: in weiten Teilen kommt es auch zu Regenfällen. Was dazu führt, dass der Schnee in nassen Matsch verwandelt wird. Mit dem weißen Winter-Wonderland könnte es also in einigen Regionen bald vorbei sein.

Tief André hat Deutschland im Griff

Das betrifft vor allem die Mitte von Deutschland. Ein Regenschauer zieht am Sonntag von Schleswig-Holstein über die Mitte des Landes Richtung Süden. Schneien tut es vor allem im Süden, vereinzelt aber auch in Sachsen.

Besonders stark schneit es in der Alpenregion. Hier sorgt die Kaltfron von Tief André für sehr viel Neuschnee. Über das Wochenende gesehen, kommt in Staulagen wie dem Berchtesgadener Land, sogar mehr als einen Meter Neuschnee runter.

Es bleibt dabei in ganz Deutschland kalt. Die Temperaturen liegen zwischen acht Grad an der Nordsee und null Grad an den Alpen.

Am Montag ist Besserung in Sicht

In der Nacht zum Montag schneit es an den Alpen sowie in den Mittelgebirgen weiter. In tieferen Lagen gibt es statt Schneeregen.

Am Montag beruhigt sich die Lage dann ein wenig. Nur vom Vogtland bis zum Allgäu fällt teilweise noch Schnee oder Schneeregen. An den Alpen bleibt es mit null Grad sehr kalt. Am Niederrein hat es immerhin Acht Grad.

Am Dienstag kommen im Norden und Osten Stürme auf, verbreitet regnet es. Die Temperaturen fallen im Tagesverlauf. Danach soll es wieder neuen Schneefall geben.