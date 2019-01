"Change or die!"​ | "Und das Management bewegt sich doch!"​

Es war (gerüchteweise) Galileo Galilei, der bezogen auf die Frage, ob sich die Erde um die Sonne drehe gesagt haben soll: "Und sie bewegt sich doch".

Abe, wer ist es jetzt, der sich bewegt, von dem nicht klar war, ob er sich bewegen kann, oder doch lieber stirbt?

Das Management (scheint) sich zu bewegen! Es scheint, als ob der Glaube, dass Unternehmen sich um Zahlen drehen sollten, statt um Menschen, ins Wanken gerät. Es scheint, als müssten Managementlehren neu geschrieben werden.

Der Wandel von Management, der Art (in der englischen und deutschen Bedeutung) wie Unternehmen geführt werden, wird nicht nur weiter von Mystikern, Quer- und Mitdenken beschworen - nein, die Entwicklung wird immer sichtbarer!

In der letzten Woche trafen sich in Wien, zum "Global Peter Drucker Forum“ Denker und Umsetzer, um sich auszutauschen, um Wege aufzuzeigen, um sich zu vernetzen und gemeinsam immer mehr Wirkung zu zeigen. Auch wenn ich nur einem Teil der Vorträge per Livestream folgen konnte, war es spürbar: Das Eis bricht!

Steve Denning, Senior Contributor bei Forbes, hat hier beschrieben, was er, als langjähriger Beobachter und Teilnehmer, diesmal anders wahrgenommen hat. Ein Teil davon: "Change or die!"

Hier meine Zusammenfassung (ergänzt um einige Gedanken und Interpretationen) seiner Erlebnisse:

Unternehmen, die überleben wollen, gehen jetzt die Veränderung an - nicht im kleinen, nicht mir Digitalisierung, Kulturwandel oder offenen Bürowelten. Sie verändern im Kern wie Zusammenarbeit gestaltet ist:

Sie haben und erzählen eine Geschichte , sie folgen einer Ideen , sie haben eine starke, überzeugende Vision , eine, die Menschen als für sie ganz persönlich wichtig ansehen .

, sie , sie haben eine starke, , eine, die . Sie leben ihre Einzigartigkeit . Sie versuchen nicht zu kopieren, wie sie Zusammenarbeit und Management ausgestalten. Sie beobachten und lassen zu , was sich entwickelt. Sie reflektieren ihr Tun und handeln von innen heraus .

. Sie versuchen nicht zu kopieren, wie sie Zusammenarbeit und Management ausgestalten. Sie , was sich entwickelt. Sie und . Sie sind sich zugleich bewusst , was passiert. Sie verstehen, wie Interaktion und Kooperation funktionieren . Sie geben dabei Impulse und reflektieren ihr Management Modell .

, was passiert. . Sie dabei . Sie geben ihren Mitarbeiter allen Freiraum, den diese füllen können .

. Sie haben die Menschen in den Fokus gerückt.

Was in diesen Unternehmen passiert?

Vor allem sind sie „ganz nebenbei“ unglaublich erfolgreich. Manche so erfolgreich, dass sie, weil sie die Menschen voll im Blick haben und nur selten auf die KPI schielen, teilweise Monopolstellungen in ihren Märkten haben - einfach, weil sie ihren Wettbewerb um Längen abgehängt haben.

Trotz der gelebten Einzigartigkeit, gibt es paar gemeinsame Strukturelemente:

Sie sind alle wertschätzend wertschöpfend . Sie leben Wertschätzung und generieren überdurchschnittliche Wertschöpfung.

. Sie leben Wertschätzung und generieren überdurchschnittliche Wertschöpfung. Das Management agiert mit Blick auf das Big Picture und hat dazu den Menschen Raum gegeben , eigene kleine „Puzzleteile“, eigenen kleine Einheiten zu erschaffen und auszugestalten . Diese Teile bilden, ergänzen und erweitern immer wieder das Gesamtbild.

und hat dazu den , eigene kleine „Puzzleteile“, . Diese Teile bilden, ergänzen und erweitern immer wieder das Gesamtbild. Vernetzung der Menschen und ihrer Einheiten ist ein zentrales immer wieder gefördertes Thema.

So einfach so gut, wenn es nicht so schwer auszuhalten wäre, dass sich trotz der Riesenerfolge, die diese Art des Gesamtverständnisses von „guter Zusammenarbeit“ nachweislich bietet, noch so wenige Manager sich darauf einlassen, ihren Erfolg im Unternehmen und auch ihren persönlichen auf diese Art zu verbessern. Für sie, für die, die immer noch abwarten, die auf "das gute Alte" hoffen, auf die Vergangenheit bauen, für sie und ihre Unternehmen gilt laut Steve: "Change or die!"

Alles, was Steve Denning aus Wien berichtet, alle Maßnahmen der Unternehmen, die er beschreibt, sind seit Jahren mein Credo, mein fester Glaube und Teil meiner Arbeit.

Darum haben wir in meinem Netzwerk denManagement Model Canvasentwickelt, darum beiden wir Status Quo Reflektoren (als Agile Scan™, Agile Capabilities Compass™ aber auch im Sparring und der Begleitung) für das Management an, darum arbeiten wir mit und in den Unternehmen, deshalb reden wiruns den Mund fusselig(und manchmal um Kopf und Kragen und schreiben uns die Finger (fast) blutig.

Wie schön ist es, dann doch zu sehen, dass die Botschaft, zumindest in Wien, endlich ankommt.

Danke Steve, für den Impuls durch Deinen Artikel. Und Danke lieber Leser für die Gelegenheit ein paar Gedanken und Impulse zu geben. Das musste jetzt spontan einfach mal raus.