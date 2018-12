Cem Özdemir: "Feinde unserer Demokratie haben kein Recht auf Schwarz-Rot-Gold"

Thomas Lohnes via Getty Images

Thomas Lohnes via Getty Images Der Grünen-Politiker Cem Özdemir nennt die Nationalfarben Deutschland die "Farben der Demokratie".

► Der ehemalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat in einem Gastbeitrag über nationale Identität heftige Kritik an rechten Kräften in Deutschland geübt, die diese für sich beanspruchen.

► In seinem Artikel über die schwarz-rot-goldene Nationalflagge Deutschlands für die “Zeit” schrieb Özdemir: “Für mich ist unsere Fahne ein Symbol für das moderne, das offene Deutschland – das beste, das wir kennen.”

► Die Nationalflagge sei ein Zeichen für Demokratie, Rechtsstaat, Einigkeit und Freiheit. Özdemir schrieb: “Die Feinde unserer Demokratie haben kein Recht auf Schwarz-Rot-Gold.”

Wen Özdemir als “Feinde der Demokratie” empfindet: