► Mit Blick auf die zehntausenden Menschen, die am Samstag gegen die geplante europäische Urheberrechtsreform auf die Straße gingen, sprach er von ” amerikanischen Konzernen gekauften Demonstranten”, die die Demokratie bedrohen.

► Die Debatte um die Artikel-13-Demos hat einen massiven Streit in der Union ausgelöst. Anstoß war ein “Bild”-Interview des Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary.

Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU in Schleswig-Holstein, sprach von einem “Tiefpunkt des Tiefpunkts”. “Es ist unerträglich. Spinnt ihr total?”, twitterte er am Samstagnachmittag.

Ich fordere einen #Uploadfilter für Posts von @CDU_CSU_EP . Es ist unerträglich. Spinnt ihr total? „Gekaufte #Demonstranten “ ist der Tiefpunkt des Tiefpunkts. Das ihr nicht wisst wie Google funktioniert war irgendwie noch in der Rubrik absurd zu verbuchen, aber jetzt reicht es! https://t.co/HfvP4GC1NQ

Das schade der Union massiv.

Worüber genau abgestimmt werden soll:

Am Dienstag soll das Europaparlament über die Copyright-Reform abstimmen. Sie soll das veraltete Urheberrecht in der EU an das Internet-Zeitalter anpassen. Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten hatten sich Mitte Februar auf einen Kompromiss verständigt.

Er sieht unter anderem ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage sowie - in Artikel 13, der in der aktuellen Version des Gesetzestextes nun der Artikel 17 ist - deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Plattformen wie YouTube vor.

Mit Material von dpa.