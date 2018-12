Kramp-Karrenbauer hatte sich in einer Kampfabstimmung auf dem Bundesparteitag in Hamburg nur knapp gegen Merz durchgesetzt, der für den konservativen und wirtschaftsliberalen Flügel der Partei steht. Merz zeigte sich hinterher offen für ein Ministeramt in der Bundesregierung – mit einem Wechsel in die Bundesregierung von Angela Merkel (CDU) kann er allerdings derzeit nicht rechnen.

Die Äußerung von Oettinger aber zeigt, dass die prominenten Fürsprecher von Merz noch immer für seine Rückkehr in die Politik werben. Und nicht aufgeben.