Bürokratisches Risikoscheues Deutschland (BRD)

Deutschland im Jahre 2018 ist politisch zerrissen. In großen Schlagzeilen warnen die einen vor Überfremdung, Flüchtlingswellen und Arbeitsplatzverlust, anderen titeln von zunehmender Ungerechtigkeit im Land. Auf den gleichen Schluss kommen beide: Früher war alles besser. Nun könnte man die Fakten untersuchen und feststellen, dass die Furcht auf beiden Seiten eher politisches Kalkül als Realität ist, aber damit möchte ich mich hier gar nicht mit beschäftigen. Es gibt nämlich eine Lösung, die beide Ängste auflöst und uns alle weiterbringt: Die Förderung von Innovation.

Wir sind eine Nation der Innovation! Oder?

Wer von uns ist eigentlich innovativ? Du? Dein Nachbar? Dein Professor? Die Bundesregierung? Kaum. Und so kommt man zwangsweise zu einer ernüchternden Zwischenbilanz: Es steht mittlerweile um die deutsche Innovationen schlimmer als gedacht: Sie sind nur noch selten überhaupt sichtbar..

Nicht einmal in der Sommerpause wird unserer Innovationskultur und deren politische Rahmenbedingungen die Aufmerksamkeit zuteil, die sie verdient. Das beschreibt den Stellenwert in der Gesellschaft und in der Politik sehr gut. Innovationskultur und Innovationsförderung sind Nischenthemen geworden – und das in einem Land, das früher für seine vielen Erfindungen bewundert wurde. Der Buchdruck, die Glühbirne, der Dynamo und natürlich das Auto – diese deutschen Erfindungen revolutionierten die Welt und erhöhten ganz nebenbei auch den Wohlstand im eigenen Land. Heute kommen die großen Erfindungen allerdings aus dem Ausland: Japan, Südkorea, die USA und Indien. Sie sind die neuen Hotspots kreativer Köpfe, die sich vorgenommen haben, die Welt aus den Angeln zu heben. Wir hingegen leben vom Ruhm von gestern und beschränken uns darauf die Welt nur weiterdrehen zu lassen. Was nützt es uns die schönsten Autos zu bauen, wenn man in der Zukunft autonom oder unterirdisch per Hyperloop reist? Was nützt es uns die mendelsche Genetik nur zu verstehen, aber nicht per CRISPR die Maximierung unseres Wohlstands beeinflussen zu können? Wir sind bei Sprunginnovationen im letzten Jahrhundert stehen geblieben und sollten die Zeitmaschine anwerfen, um die Zukunft mitzugestalten.

Vom Land der Bedenkenträger zum Land der Querdenker

Eine neue Gründerkultur muss her. Während unsere Urgroßväter teilweise aus der Not heraus, teilweise aus purer Neugier bahnbrechende Ideen hatten, erleben wir heute viele junge Menschen, die Sicherheit bevorzugen und Ideen für sich behalten. Das Gründen von Unternehmen wird als zu hohes Risiko eingeschätzt, das dazugehörige Scheitern als Schande. Das wird uns schon in der Schule eingebläut und zieht sich durch die ganze Gesellschaft.

Es sagt viel über uns, angehende Akademiker, aus, wenn mehr als 40 Prozent von uns einen Job im öffentlichen Dienst anstreben. Kein Risiko, keine eigenen Wege, klare Anweisungen. Doch wer soll es uns verdenken, bei dieser Gründerkultur? Zu hoffen ist dabei gerade auf Zuwanderer, die im besten Fall mit Tatendrang und Motivation sich ihr eigenes Leben in Deutschland aufbauen wollen. Dieser Hintergrund ist nicht unüblich: So ist auch der langjährig reichste Mensch der Welt, Carlos Slim Helú, libanesischer Einwanderer in Mexiko gewesen. Dieses Ideenpotenzial muss auch in Deutschland genutzt werden und darf bei aller Debatten um Abschottung, Grenzzäunen und Ankerzentren nicht vergessen werden!

Vom Land der Beschränkung zum Land der Freiheit

Regulierungen und Zulassungen sind ein Dickicht, dass hochmotivierte Gründungswillige verschlingt oder schon vorher entmutigt. Weltneuheiten, die in Garagen entstehen, wie Microsoft oder Google, scheitern in Deutschland schon an der Bauverordnung. Doch dazu müsste es sowieso erstmal kommen.

An den Hochschulen ist die Gründerberatung nämlich erst in den Kinderschuhen, private Vereine greifen vereinzelt unter die Arme und klären junge Menschen auf. Diese haben zwar oft eine gute Idee, aber keinen blassen Schimmer, wie man das Geld und das Know-How beschafft, um die bahnbrechende Idee umzusetzen. An anderen Orten sind Gründer komplett alleine gelassen worden und ziehen weg.

Darum müssen unsere Gründerschmieden, unsere Hochschulen, uns den Zugang zur Forschung schon ab dem ersten Semester ermöglichen. Dabei könnte gleichzeitig das wissenschaftliche Arbeiten mit praktischen Forschungsergebnissen kombiniert und die Angst vor dem Ausprobieren genommen werden. Hochschulen haben den Auftrag uns und unsere gesamte Gesellschaft voranzubringen. Chancen der Mitarbeit erst gar nicht erst zu bieten, neuartige Ideen gar nicht erst einzusammeln und Forschung nicht nachhaltig zu betreiben - kann das wirklich im Sinne unserer Gesellschaft sein? Es ist geradezu eine Pflicht, Studierende in die eigene Forschung mit einzubeziehen und ihre eigenen Ideen ins Labor zu mitnehmen. Denn manchmal geht probieren eben doch über studieren.

Vom Land der Einzelgänger zum Land der Teamplayer

Zuständige Dekanatsleiter und Leitungsgremien schlagen wahrscheinlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, rennen im Kreis und fragen sich zurecht, wer denn das Ganze bezahlen sollte. Mit dem jetzigen geringen staatlichen Beitrags in unsere Zukunft lassen sich eben auch nur kleine Fortschritte erziehen.

Doch nicht nur der Staat muss stärker investieren und uns zuarbeiten. Auch unser Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, muss Innovationen stützen. Es ist in unser aller Interesse: Ein nachhaltiges Netzwerk mit privaten Unternehmen und staatlichen Institutionen ist nötig. Aus diesen Kooperationen sind schon viele gute Ideen herausgekommen und umsetzbar worden, angefangen von technischen Neuerungen in der Prozessoptimierung, gemeinsamen Studien, auf denen ganz neue Produkte basieren oder sogar Weltraumforschung. Trotz aller Vision müssen Hochschulen in einem solchen Netzwerk gleichberechtigt sein und dürfen nicht zur billigen F&E-Abteilung von Großkonzernen werden. Wenn das gegen ist, ist die Skepsis gegenüber forschungsstarken Unternehmen und auch der Bundeswehr ist fehl am Platz.

Innovationsförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sodass auch die gesamte Gesellschaft sich daran beteiligen muss. Und während dadurch neuen Geldquellen für chronisch unterversorgte Hochschulen erschlossen werden, könnte der Staat bei der steuerlichen Forschungsförderung stärker aktiv werden. Somit würde er zumindest indirekt Innovationen an Hochschulen fördern. Nur gemeinsam kann das funktionieren!

Von der #SchlummerNation zur #InnovationNation

Wer in Deutschland über Innovationen und Erfindungen spricht, lugt meist verstohlen über den Atlantik in die USA. Das Silicon Valley ist der Ort, den sich viele in Deutschland auch wünschen: Ein freier, kreativer Zusammenschluss von mehreren Ortschaften, die die talentiertesten Menschen der ganzen Welt anlocken. Eine schöne Wunschvorstellung, dies auch in Deutschland ermöglichen zu können, doch ist ein German Valley sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Das eher zufällig zustande gekommene Gebilde ist weltweit einmalig und erfordert besondere Voraussetzungen, die es so in der Bundesrepublik noch gar nicht gibt. Bevor sich also schon ein Bauplatz ausgesucht wird, wo dieses deutsche Tal der Innovationen entstehen soll, müssen wir die kulturellen und politischen Grundlagen schaffen. Damit muss heute begonnen werden.

Der Winterschlaf ist vorbei, jetzt geht es darum, genug Vorrat für härtere Zeiten zu sammeln - und das mit Rohstoffen, die jeder von uns besitzt: Ideen. Tatendrang. Teamwork. Unser Wohlstand steht auf dem Spiel - darum lasst uns zur InnovationNation werden!