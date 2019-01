"Bumblebee" - Interview mit den Stars

Paramount

Berlin - Dezember 2018 - Vorweihnachtszeit! Die Stars des kommenden Blockbusters “Bumblebee” kommen in die Hauptstadt. Am 20. Dezember 2018 startet das Prequel zur Kult-Filmreihe “Transformers”. In den Hauptrollen u.a. Hailee Steinfeld und Wrestling-Superstar John Cena. Gemeinsam mit Regisseur Travis Knight, waren sie Gast beim offiziellen Fan-Screening und standen für Interviews zur Verfügung. Transformers... und Bumblebee: Im Jahre 2007 begann die große Leinwandkarriere der beliebten Spielzeuge aus dem Hause Hasbro. 700 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit ein und es folgten 4 weitere Teile unter der Regie von Michael Bay. Nun wird es Zeit für die Vorgeschichte... Wie ist Bumblebee überhaupt auf unseren schönen Planten gelangt? Es geschah in den 80er Jahren... Kurzinhalt: Im Jahr 1987 versteckt sich das mysteriöse Maschinenwesen Bumblebee in der Gestalt eines alten VW Käfers auf dem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Küstenstadt. Kurz vor ihrem 18ten Geburtstag und auf der Suche nach ihrem Platz im Leben, findet die rebellische Charlie (Hailee Steinfeld) den kaputten und kampfgeschwächten Bumblebee. Mit mechanischem Geschick beginnt sie ihn zu reparieren und lernt schnell, dass es sich keineswegs nur um eine alte Schrottmühle handelt …

Interviews in Berlin TRAVIS KNIGHT Regisseur Travis Knight sitzt erst zum zweiten Mal auf dem wichtigsten Stuhl einer Filmproduktion. Eigentlich kommt er aus dem Genre Animationsfilm, doch nun wagt er den ganz großen Sprung in die Welt der Transformers und damit vermutlich auch in das Genre “Absolute Blockbuster, die Geschichte schreiben!” Ein unglaublich sympatischer Typ, der locker von sich und natürlich dem Film erzählt. Er schwärmt von der Zusammenarbeit mit John Cena und ist selbst ein Kind der Achtziger. JOHN CENA Er ist in der ganzen Welt ein Superstar! John Cena ist seit Jahrzehnten eine amerikanische Wrestling-Legende. Als 16-facher Champion der WWE führt er die Spitze der erfolgreichsten Sports-Entertainer an. Ganz klar, dass Hollywood ihn so langsam aber sicher für sich beanspruchen möchte. Challenges sind seine Leidenschaft und deshalb hat er sich für ein kleines Christmas-Quiz zur Verfügung gestellt. Erkennt er die englischen Titel einiger deutschen Weihnachtslieder? Am Ende wird auf jeden Fall noch gesungen... HAILEE STEINFELD Sie ist gerade mal 21 bzw. 22 Jahre alt (*11. Dezember), für den Golden Globe und die Academy Awards nominiert gewesen und blickt in ihrer Musikkarriere bislang auf beeindruckende 35 Platin-Schallplatten! Wo andere ihren ersten oder zweiten Liebeskummer verarbeiten, erobert Hailee Steinfeld eben kurz die Film- und Musikbranche. Die bezaubernde Hauptdarstellerin verrät, welche Musik sie aus den 80ern mag, wer ihr Lieblings-Transformer ist und könnte sich vorstellen irgendwann mal Minnie Mouse zu verkörpern.