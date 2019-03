Buchtipp John Bargh "Vor dem Denken": Der Soundtrack Ihres Lebens spielt im Unbewussten

Der Soundtrack unseres Lebens kommt aus dem Unbewussten. Über das Unbewusste finden wir Zugang zu dem, was wir wirklich wollen. Das ist in zwei Sätzen der Inhalt des Buches “Vor dem Denken” von John Bargh, im Original “Before your know it”.

Worum es geht - Letztendlich das, was uns von der KI unterscheidet

Der 1955 geborene John Barghs liebt Musik. Als DJ für einen College-Radiosender spielte er die Stücke intuitiv ineinander, einfach ohne nachzudenken. Später wurde er Psychologe und entwickelte unter anderem die Automotive-Theorie, die davon ausgeht, dass unbewusste Ziele “zielführend” sind, mehr noch als Kognitionen, also bewusste Erkenntnisse. Sehr intensiv beschäftigte er sich auch mit dem Priming. Dabei wird die Wahrnehmung und somit auch Entscheidung durch einen Reiz beeinflusst, der bewusst gesetzt wird. Das kann das Bild von Albert Einstein in Ihrem Büro sein, was sie unbewusst immer wieder empfinden lässt, dass sie niemals so schlau sein werden wie der berühmte Physiker. Oder die Zahl drei, die Sie auf dem Weg zum Büro wahrnehmen (aber nicht bewusst registrieren) und die Ihre Antwort auf die Frage, welche prozentuale Gehaltserhöhung Ihnen angemessen scheint, unbewusst beeinflusst. Dieser Effekt ist auch als “Ankerheuristik” bekannt.

Wie uns alles andere prägt - nur nicht der Verstand

20 Jahre forschte Bargh als Psychologe an der New York University - in der Zeit der ersten Amtsperiode von Rodolfo Guliani Anfang der 1990er. Eine der für mich faszinierendsten Passagen beschäftigt sich mit John Bergs Wahrnehmung der Veränderungen in dieser Stadt durch die strikte Law- and Order-Politik Guilianis, die das Stadtbild veränderte und einen neuen Charakter schuf. Nicht nur die Graffitis und der Müll verschwanden, auch die Emotionalität der Menschen veränderte sich zum Positiven. Was uns wirklich beeinflusst sind keine Sachaussagen, es ist die Umgebung, der Kontext, in dem wir leben. Der uns den Rahmen gibt für unser Handeln - und unsere Emotionen beeinflusst und darüber unser Handeln.

Wir sind keine Maschinen

Wir sind eben keine Maschinen, die man programmieren kann, wie es uns der Behaviourismus und seine Vertreter Watson und Skinner glauben ließen. Aber auch die Input-Output-Annahme des Kognitivismus stimmte nicht. Innere Prozesse sind nicht vollständig berechenbar. Was aus unserem Gehirn kommt, ist hochkomplex und damit weder plan- noch berechenbar (übrigens auch nicht von Künstlicher Intelligenz). Zu vielfältig die beeinflussenden Variablen: Facebooknachrichten, der Gesichtsausdruck des Nachbarn bei der morgendlichen Begegnung, das Gewicht unserer Freunde - wir werden ständig und gegenseitig beeinflusst und das Unbewusste spricht eine geheime Sprache.

Beeinflusst haben John Barghs Forschungen die Arbeiten von Peter Gollwitzer, ein wie Bargh in New York Lehrerender deutscher Motivationspsychologe. Gollwitzer war seiner Zeit deutlich voraus - er beschäftigte sich schon in den 1980er Jahren mit unbewussten Prozessen der Motivation

Träume als Zugang zum Unbewussten

Wir alle haben Schlüsselerlebnisse, die einen Wendepunkt im Leben darstellen, meist bedingt durch eine Erkenntnis, die sich aus dem Unbewussten ins Bewusstsein schleicht So war es auch bei Bargh. Barghs Schlüsselerlebnis war eine nächtliche Begegnung mit einem grünen Alligator im Everglade Nationalpark - im Traum. Der Allligator schwamm fünf Meter hinter Bargh - der dabei keine Angst verspürte, auch nicht als dieser sich langsam umdrehte. Da erkannte Bargh seinen weißen Bauch, der weich und zart aussah. “Das ist es”, dachte Bargh, als er aufwachte und seinen Traum aufschrieb. “Zuerst kommt das Unbewusste”. Du weißt, was du weißt schon vor dem Denken. Bis dahin hatte Bargh es wie andere Forscher auch andersherum gesehen.

Der Alligator mit dem weißen Bauch

Mir gefällt diese Geschichte vielleicht deshalb so gut, weil auch ich meine wichtigsten Erkenntnisse im Traum habe. Und seit langem - anders als manche Kollegen - überzeugt bin: Nur der Träumende selbst kann seine Träume deuten. Meine Hypothese: Je stärker die Beziehung zum Unbewussten ist, desto leichter fällt das. Kein Freud, kein Freund kann die wirklichen Ziele eines Menschen kennen und deshalb auch nicht dessen Unbewusstes deuten. Aber es sind die unbewussten Ziele, die uns steuern - und ganz sicher nicht das, was wir uns bewusst in Zielvereinbarungs-Gesprächen vornehmen.

Auch Organisationen haben ein Unbewusstes

Wenn wir nicht ins Tun kommen, obwohl wir es scheinbar wollen, so liegt es oft daran, dass das Unbewusste etwas ganz Anderes will als das Bewusste...Wer sich mit Transformationsprozessen beschäftigt, sollte sich dessen “bewusst” sein. Auch die Organisationspsychologie kennt die Bedeutung des kollektiven Unbewussten. Das ist ein Verdienst Edgar H. Scheins. Das Unbewusste ist der geheime Steuermann. Das erklärt auch den Unterschied zwischen Wissen - und Wissen. Es gibt viele Menschen, die etwas “wissen”, also etwas kennen oder intellektuell einordnen können. Verinnerlicht, also auch unvewusst verarbeitet, haben sie es aber nicht. So kann sich aus dem Wissen kein Handlungsziel ableiten. Es ist nicht in den weißen, weichen Bauch des Unbewussten vorgedrungen...

In meinem neuen Buch “Mindshift” (erscheint 13.3.2019, auch als Hörbuch, vorbestellbar hier) spielen Träume übrigens ebenfalls eine Rolle. Sie sind der Zugang für Veränderung, ein Öffner für Denkräume. Sie zeigen uns Möglichkeiten - wenn wir sie ernst nehmen und deuten können. Und ich freue mich, dass Bargh für diese These einen weiteren “wissenschaftlichen” Beweis liefert. Mir ist nie ein Alligator begegnet, doch meine Intuition hat mir schon früh gesagt, dass Sprache nach dem Fühlen kommen muss. Wir Rationalisieren im Nachhinein. Deshalb ist einer der wichtigsten Hebel für persönliche Veränderung, die Bewusstmachung eigener Motive, Bedürfnisse und unbewusster Ziele.

Fazit: Lesenswert, wenn Sie selbst und andere verstehen wollen

Das Buch bietet eine Fülle wissenschaftlicher Studienergebnisse und Forschungen. Es gibt auch jenen Lesern neues Futter, die schon viele Sachbücher zu neurowissenschaftlichen Themen konsumiert haben - und genervt sind von immer denselben Studien. Die gekonnt verfasste Geschichte von Barghs persönlicher Erkenntnis schaffte Dramaturgie und gibt den vielen Wissenshäppchen einen angenehmen Rahmen, der bei der Verarbeitung sehr hilft.