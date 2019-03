Pia Tillmann ist Schauspielerin und Influencerin. Bekannt wurde die 31-jährige Wahlkölnerin durch ihre Rollen als Meike in den RTL II-Soaps „Berlin Tag & Nacht“ und „Köln 50667“. Derzeit steht sie für neue Folgen der RTL II- Vorabendserie „Krass Schule - Die jungen Lehrer“ vor der Kamera. Pia Tillmann ist mit Steffen Donsbach verheiratet - das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Sven Lilienström, Gründer der Initiative Gesichter der Demokratie, sprach mit Pia über Meinungsfreiheit, soziale Netzwerke und die Frage, was Kinderschokolade und Disney-Filme verbindet.

Demokratie ist für die Generation der heute Dreißigjährigen etwas völlig Selbstverständliches. Welchen Stellenwert haben Demokratie und demokratische Werte für Dich ganz persönlich Pia?

In der heutigen Zeit sind demokratische Werte wichtiger denn je. Das jeder in Deutschland die Möglichkeit hat, sich frei zu äußern und damit nicht seine Freiheit riskiert, ist eines der höchsten Güter unserer Gesellschaft. Von daher ist es umso wichtiger, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu nutzen und den Mund aufzumachen.

In sozialen Netzwerken kommunizieren wir fast ausschließlich mit Freunden, Inhalte werden teils durch Filteralgorithmen personalisiert. Sind soziale Netzwerke gut oder schlecht für die Demokratie?

Ich glaube, wir sollten soziale Netzwerke nicht nach diesem Schema beurteilen. Fakt ist, dass sie ein mittlerweile unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft sind und letztlich auch viele Menschen miteinander verbinden. Es liegt vielmehr an den Nutzern, etwas Gutes daraus zu machen. Filterblasen sind natürlich eine Gefahr. Ich hoffe daher, dass sich die Menschen ihre Informationen nicht ausschließlich aus sozialen Medien holen.

Du erreichst über Deine Social-Media-Kanäle über 1 Millionen Fans und Follower. Das „Beeinflussungspotenzial“ - besonders bei den Jüngeren - ist groß. Bist Du Dir dieser Verantwortung immer bewusst?

Um ganz ehrlich zu sein: Das ist einem nicht zu jedem Zeitpunkt bewusst. Ich bin generell aber ein recht positiver Mensch und versuche mich daher auf das Positive zu konzentrieren. So mache ich es auch bei meinen Social-Media-Kanälen. Natürlich ist nicht jeder Tag voll mit Sonnenschein, aber ich versuche, grundsätzlich dankbar für alles, was ich habe, zu sein und auch diese Grundeinstellung an meine Follower weiterzugeben.

Auf Instagram hast Du über 357.000 Abonnenten. Wo liegen Deiner Meinung nach die Grenzen der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken? Welche Erfahrungen hast Du mit „Hatern“ bisher gemacht?

Ich finde es großartig, dass jeder zu jederzeit seine Meinung kundtun kann, ohne Angst vor Verfolgung oder Ähnlichem haben zu müssen. Natürlich ist die Hemmschwelle im Internet niedriger und ich glaube, viele, die sich im realen Leben nicht trauen würden, hauen im anonymen Internet eher mal in die Tasten. Was für mich nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun hat: Wenn Kommentare nur auf stumpfe Beleidigungen hinauslaufen und somit komplett destruktiv sind. Zum Glück passiert das in meiner Community aber wirklich selten und ich versuche, mich bewusst auf das Positive zu stürzen.

Kinder brauchen Werte und Orientierung für ihre Persönlichkeitsbildung. Du bist selbst Mutter. Welche Werte möchtest Du Deinem Sohn Henry später unbedingt vermitteln? Was ist Dir wichtig?

Ich bin da eher ein traditioneller Mensch. Mir ist für Henry wichtig, ihm eine verständnis- und liebevolle Basis zu geben, damit er sich frei entwickeln kann. Werte wie Respekt, Toleranz und Empathie sind mir besonders wichtig. Außerdem hoffe ich sehr, dass er nicht meine Ungeduld geerbt hat ;-)

Zuletzt hast Du in der RTL II-Soap „Krass Schule - Die jungen Lehrer“ die Rolle der Sara gespielt. Aktuell bist Du wieder mit Dreharbeiten beschäftigt. Worauf dürfen sich Deine Fans demnächst freuen?

Wir drehen aktuell noch die nächste Staffel von „Krass Schule“, daher: Auf viele weitere unterhaltsame Geschichten von Sara. Im Frühling werde ich außerdem noch eine kleinere Rolle für SAT.1 spielen dürfen und ein, zwei kleinere Drehs stehen an. Es ist also zum Glück einiges los bei mir in den nächsten Monaten.

Liebe Pia, auch wenn Du vieles aus Deinem Leben mit Deinen Fans und Followern teilst: Gibt es ein kleines oder großes Geheimnis über Dich, welches Du uns heute verraten möchtest?

Eigentlich habe ich nur offene Geheimnisse, meine Kinderschokoladensucht oder meine Liebe zu Disney-Filmen. Was bestimmt viele nicht wissen, aber nicht das Wahnsinns-Geheimnis ist: Ich habe eine Brille!

Vielen Dank für das Interview liebe Pia!