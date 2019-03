Britischer Generalstaatsanwalt sieht Bedenken an Mays Brexit-Deal nicht ausgeräumt

Leon Neal via Getty Images

Leon Neal via Getty Images Geoffrey Cox.

► Nach den Last-Minute-Verhandlungen von Premierministerin Theresa May in Straßburg herrscht in London Unklarheit darüber, ob die Zugeständnisse der EU für eine Zustimmung des britischen Unterhauses ausreichen.

► Mit Spannung wurde erwartet, was der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox dazu sagen wird. Seine Haltung gilt als richtungsweisend für die heute Abend im britischen Unterhaus stattfindende Abstimmung über Mays Brexit-Deal.

► Nun hat Cox seine Bedenken gegenüber den Ergänzungen zum Brexit-Vertrag geäußert: Das Risiko, auf Dauer in einer Zollunion mit der EU gefangen zu bleiben, sei zwar durch die Nachbesserungen reduziert.

► Doch das rechtliche Risiko bleibe unverändert, dass der Backstop bestehen bleiben könnte, sollten die Verhandlungen durch Differenzen beider Seiten in einer Sackgasse landen.

Was Cox Haltung für May bedeutet:

Für May sind das keine guten Nachrichten. Sie hofft, die am Montag erreichten Zugeständnisse der EU könnten ihr bei der Abstimmung am Abend im Parlament eine Mehrheit für ihr Abkommen bringen.

Die Abgeordneten im Unterhaus sollen bereits ein zweites Mal über Mays mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal abstimmen. Beim ersten Versuch war May krachend gescheitert. Nach Cox’ Aussagen gilt eine erneute Pleite für May als sehr wahrscheinlich.

Planmäßig will sich Großbritannien am 29. März von der EU trennen.

Was ihr über den Backstop wissen müsst: