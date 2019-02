Eine 19-jährige Britin, die sich vor vier Jahren dem IS anschloss, darf nicht zu ihrer Familie in Großbritannien zurückkehren.

Sie setzt nun auf die Niederlande.

Die britische IS-Anhängerin Shamima Begum sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Nun hat die britische Regierung der 19-Jährigen die Staatsangehörigkeit aberkannt und damit ihre Bitte um eine Rückkehr in die Heimat abgeschmettert.

“Ich weiß nicht, was ich sagen soll”, sagte Begum dem britischen Sender ITV News. “Ich bin nicht so schockiert, aber ich bin ein wenig schockiert. Es ist etwas beunruhigend und frustrierend. Ich fühle mich, als wäre es ein bisschen ungerecht für mich und meinen Sohn.”

Begum hatte sich im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit Mitschülerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien angeschlossen. Die 19-Jährige war kürzlich in einem Flüchtlingslager in Syrien aufgetaucht und brachte dort ihren Sohn zu Welt. Um die Überlebenschancen des Kindes zu erhöhen, wollte sie zurück nach Großbritannien. Die Entscheidung, sich dem IS anzuschließen, bereue sie nicht, sagte Begum in früheren Interviews.

Wird die IS-Braut nun Niederländerin?

Der britische Innenminister Sajid Javid schrieb in einem Brief an die Familie von Begum, die 19-Jährige solle aufgrund der Herkunft der Familie eine Staatsbürgerschaft in Bangladesch beantragen.

Der Anwalt der Familie in Großbritannien, Tasnime Akunjee, bezeichnete die Entscheidung als “sehr enttäuschend”. Menschen dürften nicht durch eine solche Ablehnung staatenlos werden. Begum sei zwar in Bangladesch geboren, habe aber nur einen britischen Pass.

Begum war 2015 in der damaligen syrischen IS-Hochburg Al-Rakka mit einem IS-Kämpfer aus den Niederlanden verheiratet worden. Möglicherweise beantrage sie nun die Staatsbürgerschaft der Niederlande, sagte die 19-Jährige dem Sender ITV.

Was soll aus IS-Rückkehrern werden?

Der Fall von Begum zeigt, vor welchen Problemen die europäischen Staaten mit IS-Rückkehren stehen. US-Präsident Donald Trump hatte die EU-Staaten dazu aufgerufen, die IS-Kämpfer zurückzunehmen. Die Bundesregierung reagierte zögerlich darauf.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) plädierte etwa dafür, Rückkehrern, die neben dem deutschen noch eine anderen Pass haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Mit Material der dpa.