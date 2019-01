Brexit: Britische Abgeordnete wollen Chaos "im Trump-Stil" abwenden

DANIEL LEAL-OLIVAS via Getty Images

DANIEL LEAL-OLIVAS via Getty Images Trübe Stimmung in Großbritannien.

Die Brexit-Pläne in Großbritannien – auf den Punkt gebracht .

Britische Abgeordnete planen nun, einen No-Deal-Brexit – also einen Austritt aus der EU ohne verabschiedeten Vertrag – mit Änderungsanträgen zu verhindern. Bei einem No-Deal drohen Großbritannien – und auch den EU-Staaten – schwere wirtschaftliche Schäden .

Zur Erinnerung: Theresa May braucht für den verhandelten Austrittsvertrag mit der EU eine Mehrheit im britischen Unterhaus. Doch selbst in ihrer eigenen Fraktion sperren sich die Abgeordneten gegen den Vertrag.

“Sie hat sich in eine Sackgasse manövriert, aus der es keinen offenkundigen Ausweg gibt”, kommentiert die “Sunday Times” den Stillstand in Großbritannien.

Noch 82 Tage: Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union rückt immer näher – und eine Einigung im Ringen um den Brexit-Plan von Theresa May ist nicht in Sicht.

► Bereits am Dienstag stimmen die Abgeordneten über einen Gesetzvorschlag über die britischen Finanzen ab . Der Entwurf würde dem britischen Finanzministerium weitreichende Befugnisse im Falle eines No-Deal-Brexits einräumen, Geld für Notfallmaßnahmen auszugeben.

► In der nächsten Woche wird das britische Unterhaus wieder über die Brexit-Pläne von May beraten. Eine Abstimmung darüber im Dezember hatte die Premierministerin abgesagt, als deutlich war, dass ihr eine herbe Niederlage drohen würde.

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Yvette Cooper.

Zwei Mitglieder aus Mays Regierungsteam sagten der “Sunday Times”, die Pläne könnten zu einer “totalen Lähmung” führen.

► Die “Sunday Times” vergleicht das Vorgehen der Abgeordneten mit dem derzeitigen Regierungsstillstand in den USA.

US-Präsident Donald Trump nimmt im Streit um seine Grenzmauer zu Mexiko den sogenannten Shutdown in Kauf, um die oppositionellen Demokraten zu einer Einigung im Haushaltsstreit zu zwingen.

Auch in Großbritannien könnte ein Stillstand der Regierungsgeschäfte “im Trump-Stil” Theresa May zu Änderungen an ihrem Brexit-Plan bewegen, fasst die “Sunday Times” das Kalkül der Abgeordneten zusammen.