Unterhaus ist für Brexit-Aufschub und will noch einmal über Mays Deal abstimmen

Associated Press Theresa May im Unterhaus,

► Sollte der Deal abgelehnt werden, will May um eine lange Verschiebung bitten.

► Sollte der Deal dann angenommen werden, will Theresa May die EU um eine dreimonatige Verschiebung des EU-Austritts bitten, um verschiedene Gesetze zum EU-Austritt verabschieden zu können.

Die Abstimmung am Donnerstag ist ein Erfolg für die angeschlagene Premierministerin Theresa May. Sie hatte in dieser Woche schwere Niederlagen einstecken müssen: Das Unterhaus lehnte am Dienstag zum zweiten Mal ihren Austrittsvertrag und am Mittwoch einen Austritt ohne Vertrag generell ab.

Das Unterhaus stimmte nun am Donnerstag auch über verschiedene Änderungsanträge für den Antrag der Regierung ab. Es lehnte unter anderem ein zweites Referendum und die Möglichkeit, dass das Parlament May die Kontrolle über den Brexit-Prozess abnehmen könnte, ab.

Auch wenn es so wirkt, als ob sich das Unterhaus beim Brexit im Kreis dreht: Der Abend hat gezeigt, dass Theresa May noch die Kontrolle über den Austrittsprozess besitzt. Außerdem ist ihr so hochumstrittene Austrittsvertrag noch nicht tot.

Sollte ihr Vertrag noch einmal abgelehnt werden, will Theresa May bei einem EU-Ratsgipfel am 21. und 22. März um eine lange Verzögerung des EU-Austritts abstimmen.

Sie hofft, dass die Aussicht auf eine langfristige Verschiebung alle Abweichler in ihrer eigenen Partei dazu bringt, nun endlich für ihren Deal zu stimmen.

