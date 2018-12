Brexit-Umfrage: Briten wollen neues Referendum – Wunsch nach EU-Verbleib wächst

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Anti-Brexit-Demonstranten vor dem britischen Regierungssitz in London.

Die britischen Bürger verlieren den Glauben daran, dass ihre Politiker einen guten Brexit-Deal erreichen werden und eine wachsende Anzahl an Wählern wünscht sich ein zweites Brexit-Referendum.

Das ist das Ergebnis einer Befragung von 1660 Briten durch das Institut YouGov, die für die Anti-Brexit-Organisationen Hope Not Hate und Best for Britain durchgeführt wurde.

64 Prozent der Befragten sprechen sich demnach für ein zweites Brexit-Referendum aus. 56 Prozent würden ein solches Referendum unterstützen, wenn es drei Optionen gäbe: Theresa Mays Brexit-Deal, einen No-Deal – und den Verbleib in der EU.

Die weiteren Ergebnisse der Umfrage auf den Punkt gebracht.

Wie die Briten ihre Politiker bewerten: