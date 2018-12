Brexit: Theresa Mays Geheimpläne für den EU-Austritt – und ihren Machterhalt

POOL New / Reuters

POOL New / Reuters Großbritanniens Premierministerin bereitet sich auf den Worst Case beim Brexit vor – und darauf, ihre Macht und ihr Amt zu sichern.

Doch laut britischen Medienberichten herrscht in Londons Hinterzimmern Hochbetrieb. Theresa May plant offenbar für den Fall voraus, dass ihr Deal im Parlament scheitert – und soll zudem ihren Machterhalt bis lange nach dem Brexit vorbereiten.

Keine Entscheidung darüber, ob Theresa Mays mit der EU ausgehandelter Deal vom Parlament angenommen wird oder nicht. Und ob May selbst, je nach Ergebnis, im Amt bleiben wird – und kann. Erst Mitte Januar wird im Parlament abgestimmt werden: Brexit-Deal oder No-Deal-Brexit .

Offiziell wird es über die Feiertage in Großbritannien zum Thema Brexit keinen Fortschritt geben.

Öffentlich bemüht May weiter die Überzeugung, dass der von ihr mit der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag im Parlament mehrheitsfähig ist. Intern bereitet sich die Premierministerin laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg jedoch bereits auf ein Scheitern ihres Deals vor.

May erwägt demnach für diesen Fall drei Optionen, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern:

1. Die Premierministerin soll laut Bloomberg darüber nachdenken, das Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU vom 19. März auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die EU hat bereits angekündigt, dass sie keinen großen Aufschub dulden würde.

2. Eine weitere und vor allem von den Brexit-Hardlinern in ihrer Partei abgelehnte von May erörterte Möglichkeit: Ein zweites Brexit-Referendum, in dem das Volk über ihren Deal abstimmen soll.

3. Die drastischste Option die May laut Bloomberg diskutiere, seien Neuwahlen. Wie bereits bei den vergangenen von ihr vorzeitig einberufenen Wahlen könnte May so versuchen, Bestätigung für ihren Brexit-Kurs zu bekommen.