Brexit: Theresa May bereitet Großbritannien auf No-Deal-Szenario vor

Die Tage verfliegen. Viel zu schnell, wenn es nach der britischen Premierministerin geht.

Knapp 100 Tage vor dem EU-Austritt von Großbritannien am 29. März ist noch immer nicht klar, wie Theresa May ihr mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen durchs Parlament bringen will.

Weil es ungewiss ist, ob es ihr überhaupt gelingen wird, sprach sie bei einer Kabinettssitzung am Dienstag mit Abgeordneten auch über ein mögliches No-Deal-Szenario – also den Fall, dass gar keine Einigung erzielt wird.

Ein solches Szenario hätte kaum absehbare Folgen für Menschen und Unternehmen in der EU und im Vereinigten Königreich.

Wie sich die britische Regierung auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet und welche Folgen dies für die Menschen und die Wirtschaft hätte – auf den Punkt gebracht.

Die Ausgangslage:

Das Ringen um ihren mit der EU verhandelten Brexit-Deal geht weiter. Noch am Montag hoffte Theresa May auf Zugeständnisse aus Brüssel. Doch von dort hieß es, dass derzeit keine weiteren Gespräche über den Brexit geplant seien.

► Lange hatte sich die Premierministerin geweigert, über einen Plan B für den Fall zu sprechen, dass das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen im Unterhaus scheitert. Ihr Motto: Mein Deal oder kein Deal.

► Doch damit stieß sie nicht nur in den eigenen Reihen auf große Kritik. Vor allem Oppositionsführer Jeremy Corbyn hatte schließlich auf ein Votum noch vor Weihnachten gedrungen.

► Als Konsequenz drohte er mit einer Vertrauensabstimmung im Parlament gegen May. Einen Sturz der Premierministerin könnte er damit jedoch nicht erreichen – es handelt sich nur um einen symbolischen Akt, der May noch stärker unter Druck setzen soll.

► Per Twitter teilte die Labour-Fraktion mit: “Die Regierung muss dieser Debatte jetzt Zeit einräumen.” Andernfalls sei klar, dass die Regierung nicht mehr an eine Mehrheit im Unterhaus für May glaube.

► Ob und wann die angekündigte Vertrauensabstimmung abgehalten wird, ist bisher jedoch unklar. Die BBC berichtete unter Berufung auf Regierungsquellen am Abend, die Vertrauensabstimmung werde nicht zugelassen.

So reagiert die britische Regierung auf den Druck:

Angesichts des großen Widerstandes gegen Mays Brexit-Deal hat die britische Regierung nun doch Vorbereitungen für ein No-Deal-Szenario – also einen Brexit ohne Einigung – angekündigt, wie vom Regierungssitz an der Downing Street nach einer Kabinettssitzung am Dienstag mitgeteilt wurde.

► Sämtliche Pläne für ein solches Szenario seien nun aktiviert worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die Minister hätten dafür zwei Milliarden Pfund – das entspricht rund 2,2 Milliarden Euro – an Mitteln freigegeben.