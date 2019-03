getty Brexit: Theresa May steht die entscheidende Woche bevor.

“Es wird eine historische Woche im Parlament…” Es sind diese Worte, die in den vergangenen Monaten ein ums andere Mal zu hören waren, während der Brexit am 29. März immer näher rückte.

Nun sind es nur noch 18 Tage bis zum Brexit (ja, wirklich) – und die Entscheidungen, die die Abgeordneten im britischen Unterhaus diese Woche treffen, werden wahrlich in die Geschichtsbücher eingehen. Als jene Abstimmungen, die letztlich den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bestimmten.

Theresa May steht am Dienstag nicht nur vor einer zweiten Abstimmung über ihren Brexit-Vertrag, die in einer weiteren lähmenden Niederlage für den Premierminister enden könnte. Das Ergebnis dieser Abstimmung könnte auch eine Reihe von weiteren Abstimmungen nach sich ziehen, die den Austritt Großbritanniens aus der EU dramatisch verändern könnten.

Außerdem wären da noch die Gespräche zwischen der britischen Premierministerin und der EU zu einer Änderung des Backstops. Der umstrittene Mechanismus soll offene Grenzen im ehemaligen Bürgerkriegsgebiet zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland garantieren (mehr dazu erfahrt ihr hier).

Nach einem Verhandlungswochenende mit EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker musste die britische Regierung am Sonntagabend zugeben: Es gibt keine Einigung. Die Gespräche sollen am Montagmorgen wieder aufgenommen werden.

Herrscht bei euch Verwirrung darüber, was diese Brexit-Woche bringen wird? Keine Sorge. Die britische Ausgabe der HuffPost liefert einen Guide für all die Entscheidungen, die täglich in Westminster anfallen werden.

Dienstag