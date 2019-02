Brexit: Reporter belauscht Mays Chefverhandler in Brüsseler Bar

The Guardian

The Guardian Chefverhandler Olly Robbins.

► Angus Walker, Journalist beim britischen Sender itv, hatte am Montagabend riesiges Reporterglück: Er hörte zufällig ein Gespräch des Brexit-Chefverhandlers Olly Robbins der britischen Regierung in einer Hotelbar in Brüssel mit zwei weiteren Personen, wie Walker berichtet.

► Er habe nicht jedes Wort verstehen können, schreibt Walker. Aber Robbins habe die Brexit-Strategie seiner Regierung dargelegt. Der Chefverhandler erwartet so offenbar, dass das Unterhaus im März entweder einen veränderten Austrittsvertrag zustimmt – oder einer Verlängerung der Brexit-Frist. Der EU-Austritt ist für den 29. März angesetzt.

► “Am Ende werden sie (EU-Verhandler, Anm.) uns wahrscheinlich einfach eine Verlängerung geben”, zitiert Walker den Briten.

► Und Robbins habe gesagt: “Die Verlängerung ist möglich, aber wenn sie (die Abgeordneten, Anm.) nicht für den Deal stimmen, dann wird die Verlängerung lang sein.”

Was die Aussagen von Mays Chefverhandler bedeuten: