Brexit-Niederlage für May: Jetzt übernimmt das Unterhaus die Kontrolle

Associated Press Theresa May im Unterhaus.

Herbe Niederlage für Premierministerin Theresa May: Gegen den Willen der Regierung wird das Unterhaus an diesem Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen beraten. Ein entsprechender Antrag wurde am späten Montagabend im Unterhaus in der Schlussabstimmung mit einer Mehrheit von 329 zu 302 Stimmen angenommen. Zweieinhalb Wochen vor Ablauf der verlängerten Frist für einen EU-Austritt Großbritanniens am 12. April erhöhen die Abgeordneten den Druck auf May damit weiter. Über was die Abgeordneten nun abstimmen und wie es weitergeht – auf den Punkt gebracht. Für was die Abgeordneten stimmten:

► Die Abgeordneten stimmten am Montagabend für den Antrag des Tory-Politikers Oliver Letwin. ► Der Antrag sieht vor, dass das Unterhaus am Mittwoch eine Reihe von sogenannten richtungsweisenden Abstimmungen abhält. Das sind nicht verbindliche Abstimmungen über verschiedene Brexit-Optionen. So soll ausgelotet werden, für welche Option es überhaupt eine Mehrheit im Unterhaus gibt. Warum diese Entwicklung wichtig ist:

► Nachdem die britische Premierministerin Theresa May am Montag eine weitere Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag ablehnte, hat das Unterhaus ihr nun zunächst die Kontrolle über das weitere Vorgehen im Brexit entzogen. ► Die Abgeordneten haben nun Kontrolle über den Ablauf der Debatte im Unterhaus am Mittwoch – und können auch den weiteren Austrittsprozess maßgeblich beeinflussen. ► Zur Erinnerung: Nach dem EU-Gipfel vergangene Woche wurde die Brexit-Frist bis zum 12. April verlängert. Bis dahin muss May den EU-Austrittsvertrag verabschiedet haben oder der EU eine Alternative vorlegen, soll es nicht zu einem chaotischen Austritt ohne Vertrag kommen. Welche Brexit-Alternativen gibt es:

► Am Mittwoch nun wird sich entscheiden, welche Alternative zum Austrittsvertrag (der zwei Mal abgelehnt wurde) eine Mehrheit im Unterhaus finden kann. ► Darunter werden die Optionen sein: ein EU-Austritt mit einem folgenden Vertrag wie der Norwegen. Norwegen ist nicht Teil der EU, aber des Binnenmarkts.

das Norwegen-Modell plus ein Verbleib in der Zollunion (“Norwegen Plus”)

ein zweites Referendum ► May muss sich allerdings an keines der Ergebnisse der Abstimmungen halten. Am Montag wies sie auch darauf hin, dass es schwer sein könnte für die britische Regierung, eine Alternative zu verfolgen, die den Grundsätzen der Partei widerspricht. Die Tories haben in ihrem Parteiprogramm festgelegt, dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion verlässt. ► Theresa May warnte am Montag auch, die Ablehnung ihres Brexit-Deals bedeute noch immer einen chaotischen Austritt ohne Vertrag. Sie sagte aber auch: “Ein No Deal wird nicht passieren, solange das Unterhaus dem nicht zustimmt.” Ein Antrag, die Regierung auf dieses Versprechen festzulegen, bekam bei der Abstimmung am Abend jedoch keine Mehrheit. Ist Mays Deal damit tot?

► Auch wenn das Unterhaus nun am Mittwoch zunächst die Kontrolle übernimmt: Das Parlament könnte noch immer in dieser Woche über den Austrittsvertrag abstimmen. ► May verschob am Montag ein Votum darüber wegen fehlender Erfolgsaussichten. ► Für Aufsehen sorgte am Montag aber der Tory-Hardliner Jacob Rees-Mogg, bisher entschiedener Gegner von Mays Deal. Er sagte, er würde für den Deal stimmen, sollte die nordirische DUP, Mays Bündnispartner im Unterhaus, den Vertrag unterstützen. Bisher aber lehnt die DUP den Deal ab. Auf den Punkt