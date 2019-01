Brexit: May will Irland-Frage erneut mit EU verhandeln

► Die britische Premierministerin Theresa May will die kontroverse Irland-Frage erneut angehen. Die bisherige Regelung im Abkommen über den EU-Austritt, der sogenannte Backstop, treffe weiterhin auf Besorgnis im Parlament, betonte May in einer Erklärung im Unterhaus in London am Montag.

► Abgeordnete hatten das ausgehandelte Brexit-Abkommen vergangene Woche mit überwältigender Mehrheit abgeschmettert – auch, weil zahlreiche Abgeordnete die Regelung für Irland ablehnten.

► Sie wolle in dieser Woche Gespräche mit Abgeordneten führen, vor allem aus dem Regierungslager und der nordirischen DUP, um auszuloten, wie eine “größtmögliche Unterstützung” erreicht werden könne, sagte May. Mit dem Ergebnis wolle sie anschließend die EU konfrontieren.

► May widersprach auch Medienberichten, wonach sie das Karfreitagsabkommen ändern will, um das Problem mit einer Grenze in Irland nach dem Brexit zu lösen. Das Abkommen hatte vor gut 20 Jahren den blutigen Konflikt in Nordirland beendet.

Warum Mays Erklärung wichtig ist: