Brexit: May und Corbyn liefern sich ein hartes Wortgefecht

Screenshot Theresa May im Unterhaus.

► Showdown im britischen Unterhaus: Vor der entscheidenden Abstimmung über den Brexit-Deal von Theresa May haben sich die Premierministerin und der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, ein hartes Wortgefecht geliefert.

► Corbyn kritisierte den Austrittsvertrag hart, forderte die Abgeordneten aber zugleich auch auf: “Es reicht nicht, gegen den Deal zu stimmen und gegen No Deal zu sein. Wir müssen auch für etwas sein.” Er forderte Neuwahlen – und weitere Verhandlungen mit der Europäischen Union.

► May fuhr ihrerseits eine harte Attacke gegen den Labour-Chef: “Die Frage ist: Was ist seine Position? Weil er es in seiner Verantwortung versäumt hat, eine glaubwürdige Alternative zur Regierung zu bieten.”

Was ihr über den Brexit-Showdown wissen müsst: