Brexit: Jetzt denkt offenbar auch die Regierung über ein zweites Referendum nach

Sollte der Vertrag beim zweiten Referendum durchfallen, soll Großbritannien in der EU bleiben, so der Plan der Abgeordneten.

Brexit-Hardliner fürchten, dass Großbritannien so auf unbestimmte Zeit näher an die EU gebunden sein könnte, als sie möchten. Die nordirische DUP ist gegen jede Sonderbehandlung Nordirlands.

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eine andere Lösung gefunden worden ist. Nordirland müsste zudem auch Regeln des Binnenmarkts übernehmen.

Welche Pläne es sonst noch gibt:

Bisher gibt es kein Datum für eine erneute Abstimmung über den Brexit-Vertrag. May hatte mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker diese Woche ein Gespräche bis Ende Februar vereinbart, um über Änderungen am Vertrag zu verhandeln.

► Der Brexit-Schatteminister von Labour, Keir Starmer, verriet in der “ Sunday Times ” : Seine Partei will May bis Ende Februar dazu zwingen, ihren Brexit-Plan erneut ins Parlament einbringen zu müssen.

Starmer sagte dazu: “Wir sollten nicht in eine Position gebracht werden, in der die Uhr abgelaufen ist und die Premierministerin sagt, dass es entweder ihr Deal oder etwas noch Schlimmeres ist.”

Er will mit einem Antrag erreichen, dass das Unterhaus bereits am 26. Februar erneut über den EU-Austritt abstimmt. Am 27. Februar ist eine weitere Erklärung Mays im Unterhaus geplant.

► Möglich und sehr wahrscheinlich aber ist auch, dass die Regierung um eine Verschiebung des Austrittsdatums bittet.

May will das Parlament in London Medienberichten zufolge noch einmal um mehr Zeit für Nachverhandlungen mit der EU zum Brexit bitten. Das berichteten unter anderem die BBC und der “Telegraph” am Sonntag unter Berufung auf Regierungsquellen.

May will spätestens am Mittwoch eine Erklärung im Parlament über den Stand der Verhandlungen abgeben. Am Donnerstag soll über das weitere Vorgehen abgestimmt werden.