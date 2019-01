Brexit: Irische Experten erklären, welche Lösungen es für den Irland-Streit gibt

Die Frage ist nur: Was soll das bringen? Brüssel schließt bisher alle Nachverhandlungen am Austrittsvertrag aus. Gibt es überhaupt Spielraum für eine neue Lösung?

Nun aber könnte mit dem Brexit eine feste Grenze wieder nötig werden. Großbritannien will unter May die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen. Schlagbäume, Wachtürme und bewaffnete Polizisten – die Aussicht darauf schürt Ängste, dass die Gewalt dann erneut losbricht.

Für Edgar Morgenroth, Professor am Economic and Social Research Institute (ESRI) in Dublin, ist der Bombenschlag eine Warnung.

“Alles, was die Grenze wieder relevant macht, wird von den Hardliner-Republikanern (zumeist katholische Nordiren, die für eine Vereinigung von Irland und Nordirland sind, Anm.) als Grund gesehen, den bewaffneten Konflikt in Nordirland wieder aufzunehmen oder zu verstärken”, sagt er der HuffPost. “Die Bombe am Samstag war eine Erinnerung an dieses Problem.”

Aus diesem Grund erklärte die irische Regierung die Grenzfrage schon bald nach dem Brexit-Referendum 2016 zu einer Frage von Frieden oder Gewalt. Die EU teilte diese Sicht, Chefunterhändler Michel Barnier war vor über 20 Jahren am Friedensprozess in Irland beteiligt.

Premierministerin May sprach zu Beginn der Verhandlungen noch stets davon, den Handel zwischen Irland und Nordirland mit einem Freihandelsabkommen “so reibungslos wie möglich” gestalten zu wollen.

Irland und der EU reichte diese Zusicherung nicht aus. Was sollte passieren, sollten Brüssel und London über Jahre an einem Freihandelsabkommen arbeiten?

So kam der Backstop schließlich in den Austrittsvertrag.