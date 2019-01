Evening Standard Theresa May im Unterhaus.

Der interne Krieg bei den Konservativen in Großbritannien geht weiter. Am Dienstagabend schaffte die Abstimmung über den weiteren Brexit-Kurs einen kurzen Moment der Einigkeit, als die Tories im Unterhaus fast alle Pläne der Opposition abblockten und für Nachverhandlungen mit der EU zur Irland-Frage stimmten. ► Doch schon am nächsten Tag bröckelte der Frieden und die Konflikte innerhalb der Partei von Theresa May kommen erneut zum Vorschein. Noch bevor die Premierministerin nach Brüssel fährt, kritisiert ein Parteikollege sie scharf. Wie es um den Brexit steht – auf den Punkt gebracht. Was Brexit-Hardliner kritisieren:

Weniger als 24 Stunden dauerte es, da gingen die Brexit-Hardliner – jene Gruppe euroskeptischer Tories, die für einen möglichst klaren Bruch mit der EU sind – auf ihre Parteichefin los. Der Konservative Steve Baker warf May einen “dummen Fehler” vor, berichtet der britische “Independent”. Er kritisiert, dass May nicht den Abgeordneten und Handelsexperten Crawford Falconer in ihr Verhandlungsteam beruft. ► Offenbar trauen die Hardliner ihrer Parteichefin nicht. Die Tories wollen eine Änderung des ihnen verhassten Backstop-Mechanismus im Austrittsvertrag mit der EU erreichen. Diese Notlösung sieht eine Garantie für offene Grenzen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vor, andernfalls befürchtet die EU und Großbritannien ein Aufflammen der Gewalt in der Bürgerkriegsregion. Dem euroskeptischen Teil der Tories geht das Zugeständnis dafür – Großbritannien solle auf unbegrenzte Zeit Teil einer Zollunion mit der EU bleiben, sollte bis 2021 keine andere Lösung gefunden werden – zu weit. Die EU aber pocht auf diese Übereinkunft und lehnt Nachverhandlungen ab.

Theresa May und die EU:

Premierministerin May sprach am Mittwoch nicht nur mit Oppositions- und Labourchef Jeremy Corbyn, sondern am Abend auch mit EU-Ratschef Donald Tusk. ► Tusk habe betont, dass eine Bindung für neue Gespräche Klarheit darüber sei, welcher neue Vorschlag eine Mehrheit im Unterhaus hätte, berichtet der “Guardian” über das Telefonat. May habe aber außer einem Hinweis auf den am Dienstagabend verabschiedeten Antrag keine weiteren Angaben machen können. Die Abgeordneten hatten für einen Antrag gestimmt, der “alternative Regelungen” für den Backstop vorsah – eine vage Forderung. Am Mittwoch erklärte May im Unterhaus: Die “alternativen Regelungen” seien die Möglichkeit Großbritanniens, den Backstop einseitig zu beenden, eine Befristung des Backstops oder technologische Lösungen für den Grenzübergang, die Kontrollen überflüssig machen würden. Alle drei Optionen hat die EU in der Vergangenheit bereits abgelehnt. Theresa May und Jeremy Corbyn:

► Das Gespräch mit Corbyn beschrieb ein Labour-Sprecher hinterher als Unterredung in “ernsthaftem und engagierten Ton” über den Brexit-Kurs und ein “nützlicher Austausch von Meinungen gewesen”. Corbyn habe für den alternativen Plan seiner Partei für den EU-Austritt geworben. Labour fordert eine engere Bindung an die EU. Corbyns Antrag mit dem Ziel einer dauerhaften Zollunion war aber im Unterhaus gescheitert. ► May wird Corbyn wohl innerhalb weniger Tage erneut treffen. Unterdessen berichtet der “Guardian”, die Premierministerin wolle sich die Zustimmung von Labour-Abgeordneten für einen neuen Brexit-Deal mit politischen Zugeständnissen wie mehr Geld für ehemalige Kohleregionen sichern. Der Brexit-Stand – auf den Punkt gebracht:

May hat mit dem Erfolg am Dienstag nur etwas mehr Zeit gewonnen, eine Lösung im britischen Brexit-Streit ist noch nicht gefunden. Bereits am 13. Februar wird May zurück im Unterhaus mit mehr Details zu ihren Brexit-Plänen erwartet. Es ist völlig unklar, was die Premierministerin bis dahin erreichen kann. Der Druck aus den eigenen Reihen steigt wieder.