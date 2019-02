Brexit-Exodus: Studie offenbart Massenflucht britischer Firmen bei "No Deal"

► Das ist das Ergebnis einer Umfrage der britischen Unternehmensgruppe Institute of Directors (IoD) unter 1200 Mitgliedern. Der britische “ Guardian ” berichtet am Freitag darüber.

Noch immer ist ein Austritt ohne Abkommen wohl der wahrscheinlichste Ausgang des Brexit-Streits. Das britische Unterhaus hatte Mitte Januar den von Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abgelehnt – seitdem sucht die britische Regierung nach einem Kompromiss.

► Die Zeit wird knapp: Bereits in weniger als zwei Monaten, am 29. März, wird Großbritannien die EU verlassen. Sollte bis dahin kein Abkommen geschlossen sein, drohen Staus an den Grenzen, Engpässe bei der Versorgung von britischen Supermärkten und wirtschaftliche Schäden.

Bereits jetzt leidet etwa die britische Autoindustrie unter der Unsicherheit: Die Zahl der produzierten Fahrzeuge sei im vergangenen Jahr um 9,1 Prozent auf 1,52 Millionen Stück gefallen, teilte der Branchenverband SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Donnerstag in London mit.