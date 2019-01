Brexit: Erneuter Rückschlag für May, Polizei bereitet sich auf Chaos vor

Getty / AP Britische Polizisten bereiten sich auf Chaos vor, falls May mit ihrem Deal scheitert.

Großbritannien stellt sich ein auf das große Brexit-Chaos.

Im Falle eines Brexits ohne Abkommen will Großbritannien einem Bericht zufolge die Grenze von Nordirland zum EU-Mitglied Irland mit fast 1000 Polizisten verstärken.

Der “Guardian” berichtete, die Option einer Verstärkung werde als notwendig erachtet, um die Möglichkeit einer zivilen Unordnung abzudecken. Diese könne aus der Unruhe über die Grenzregelungen nach einem harten Brexit entstehen. Die Ausbildung sei notwendig, da sich die im britischen Nordirland verwendeten Ausrüstungen und Taktiken von denen im übrigen Königreich unterschieden.

Fast 1000 Polizeibeamte aus England und Schottland sollten noch in diesem Monat mit der Ausbildung beginnen und dafür von ihren regulären Aufgaben abgezogen werden, hieß es weiter. Die Chefs der nordirischen Polizei hätten um Verstärkung gebeten, um Probleme zu bewältigen, die durch eine “harte Grenze” entstehen könnten.

Wieso ein harter Brexit realistischer wird:

Ein harter Brexit ist durchaus möglich. Das britische Parlament soll in der dritten Januar-Woche über den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag über den EU-Austritt abstimmen. Wird der Deal abgelehnt – wonach es bislang aussieht –, droht am 29. März ein ungeregeltes Ausscheiden.

Tausende Regeln für den grenzüberschreitenden Handel und Verkehr zwischen Großbritannien und der EU würden abrupt ungültig werden. Grenzkontrollen müssten eingeführt werden.

► Am Donnerstag hatte die nordirische Partei DUP, auf deren Unterstützung May im Parlament angewiesen ist, erklärt, dem Deal in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen. Bereits zuvor hatte die kleine Partei Nachbesserungen verlangt, solche werden von Brüssel jedoch abgelehnt.