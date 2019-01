Brexit-Chaos: Unterhaus stimmt für Nachverhandlungen mit der EU, Brüssel lehnt ab

LeParisien.fr Theresa May im Unterhaus.

Die Entscheidung im Brexit ist gefallen: Am Dienstagabend haben die Abgeordneten des Unterhauses für einen Antrag gestimmt, der sich für Neuverhandlungen der Garantie einer offenen Grenze in Irland im Brexit-Deal ausspricht.

Damit ist die britische Regierung einmal mehr auf Kollisionskurs mit der EU. Brüssel lehnte Neuverhandlungen am Brexit-Deal prompt ab. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstagabend in Brüssel mit.

Das Unterhaus hatte zuvor über verschiedene Anträge über den künftigen Brexit-Kurs abgestimmt, nachdem das ursprünglich mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen Mitte Januar im Parlament durchgefallen war.

Die Zukunft des Brexit ist nach der Ablehnung von Neuverhandlungen durch die EU einmal mehr unklar. Welche Lehren dieser Dienstag bietet und wie es im Brexit-Streit weitergeht – auf den Punkt gebracht.

Wofür die Abgeordneten am Dienstag stimmten: