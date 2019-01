Associated Press

Associated Press

Was das Chaos im Unterhaus und die erneute Niederlage Mays für den Brexit bedeutet – auf den Punkt gebracht.

Selbst erfahrene Beobachter der Geschehnisse in Westminster hatten dabei Mühe, den teilweise verwirrenden Brexit-Verstrickungen zu folgen.

Es war eine weiterer Niederlage für Premierministerin Theresa May: Am Mittwoch besiegten Abweichler ihrer Tory-Fraktion zusammen mit Abgeordneten der oppositionellen Labour-Partei die Regierungschefin zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen.

► Am Mittwoch begann die Debatte im Unterhaus vor der erneuten Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag am 15. Januar. May hatte die Entscheidung dazu im Dezember abgesagt, weil ihr eine Niederlage drohte.

► Ihr Brexit-Plan ist höchst umstritten, auch in der eigenen Partei. Der Austrittsvertrag sieht einen Mechanismus vor, der eine harte Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland in jedem Fall ausschließen soll. Die Zugeständnisse dazu an Brüssel gehen vielen Tory-Abgeordneten allerdings zu weit.

► Am Mittwoch sorgte eine Gruppe von Abgeordneten, die gegen einen No-Deal-Brexit – ein Ausscheiden aus der EU ohne Abkommen – sind, mit einem Änderungsantrag dafür, dass der Brexit-Prozess im Parlament beschleunigt wird.

► Die Abgeordneten zwingen die Premierministerin mit ihrem Antrag dazu, innerhalb von drei Sitzungstagen im Unterhaus einen neuen Brexit-Plan vorzulegen, sollte der Austrittsvertrag am 15. Januar abgelehnt werden.

► Es wird nun erwartet, dass May einen Plan B bis zum 21. Januar vorlegen muss, verliert sie die Abstimmung über ihren Plan. Zuvor hatten die Regeln des Parlaments ihr eine Frist von 21 Tagen eingeräumt.

Was diese Niederlage für May bedeutet: