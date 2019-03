Brexit-Bericht: Bei Gipfel-Gesprächen geriet Merkel mit Macron aneinander

LUDOVIC MARIN via Getty Images

LUDOVIC MARIN via Getty Images

► Am Ende habe sich Merkel durchgesetzt . Ihr Argument: Die Geschichte werde hart über die EU-Chefs urteilen, sollten sie einen chaotischen Bruch mit Großbritannien zulassen.

► Die EU müsse tun, was immer sie tun könne, um einen ungeregelten Brexit ohne Abkommen zu verhindern, fasst die “FT” Merkels Position zusammen. Bei einem privaten Gespräch von Merkel und Macron sei es laut einem EU-Diplomaten “fast” zu einem Streit gekommen. Der Franzose hatte gefordert, den Briten keine Verschiebung zuzugestehen, sollte Theresa May keinen guten Plan vorlegen können.

► Laut einem Bericht der “ Financial Times ” war es vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) , die sich für einen Kompromiss zu einem Brexit-Aufschub einsetzte – und dabei mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aneinander geriet.

► Der Chaos-Brexit ist zunächst abgewendet : Bei den Gesprächen in Brüssel einigten sich die Chefs der 27 verbleibenden EU-Staaten und die britische Premierministerin darauf, den britischen EU-Austritt mindestens bis zum 12. April zu verschieben .

Macron hatte vor den Gesprächen am Donnerstag klar gemacht: Einen Brexit-Aufschub könne es nur geben, wenn Theresa May ihre Strategie ändere und einen klaren Plan vorlegen könne.

Frankreich nahm schon in den vergangenen Tagen eine härtere Position in der Brexit-Frage ein als Deutschland. Aber die Front der EU-Staaten blieb auch in Brüssel geeint.

Am Ende einer langen Verhandlungsnacht stand ein Kompromissvorschlag, an dem die EU-Regierungschef gemeinsam arbeiteten. “Es ist eine sehr elegante Lösung, die sie sich ausgedacht haben”, sagte ein EU-Diplomat dem “Guardian”.

Mehr zum Thema: Die EU bietet zwei Termine für Brexit-Aufschübe an – so funktioniert der Kompromiss