Ost-Wahlen werden zeigen, wie ernst es den Parteien mit Anti-AfD-Kurs ist

► Und die AfD spielt ganze vorne mit: Laut den aktuellsten Umfragen kommt die Partei in Sachsen auf 25 Prozent Stimmenanteil, in Thüringen und Brandenburg auf um die 20 Prozent.

Am 1. September wird in Sachsen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Am 27.Oktober entscheiden die Thüringer, wer künftig die Geschicke des Freistaats lenken soll.

Der Kampf gegen die AfD ist das Thema, bei dem sich die Linken und die Konservativen wohl am nächsten stehen. Gegen Rechts müsse man zusammenarbeiten. Besonders in diesem Jahr, dem Jahr der Ost-Wahlen .

Wackelland Thüringen

Doch wie schwierig sich dies in diesem Jahr noch gestalten könnte, zeigt sich in Thüringen. Die jüngste Umfrage stammt von Anfang November. Die Zahlen sind also mit Vorsicht zu betrachten. Was damals herauskam: CDU, Linke und AfD liegen ungefähr gleich auf.

Scheitert die FDP an der 5-Prozent-Hürde, könnte es knapp für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün reichen. Kommen die Liberalen in den Landtag, müsste wohl eine Viererkoalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP ran - ein Novum.