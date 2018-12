Boyan Slat: "Ich will die Meere von Plastik befreien – obwohl es unmöglich scheint"

Getty Editorial Boyan Slat

Die braunen, zerzausten Haare wehen im Wind, seine blauen Augen glitzern im Sonnenlicht, ein Schmunzeln umspielt seine Lippen, während er auf die Weite des Ozeans blickt. Fast wirkt es wie eine Szene aus einer Hollywood-Schnulze. Doch der 24-jährige Niederländer Boyan Slat starrt nicht aufs Meer, weil er das Rauschen der Wellen genießt oder über die Liebe nachdenkt – sondern weil er die Weltmeere vor einer Katastrophe bewahren will. “Als ich 16 Jahre alt war, waren wir mit der Schule in Griechenland. Dort sah ich beim Tauchen im Meer mehr Plastiktüten als Fische und fragte mich ‘Warum können wir das nicht einfach aufräumen?’.” Diese Frage ließ ihn seitdem nicht mehr los. Schon als kleiner Junge war er fasziniert von Technik und Technologie, von der Fähigkeit, Dinge zu erschaffen, wie er der HuffPost erzählt. Nach der Schule begann Slat dann, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren und nutzte sein Studium, um ein Konzept zu entwerfen, das die Weltmeere von Plastikmüll befreien könnte. ANMELDEN UND GOOD-TEAM FOLGEN Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr Newsletter E-Mail-Adresse Danke für deine Anmeldung. Du wirst eine E-Mail erhalten, um deine Anmeldung kurz zu bestätigen. Bei deiner Anmeldung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Facebook

Pinterest Sein Plan klingt größenwahnsinnig – doch die Fortschritte des Holländers zeigen, was auch ein einzelner im Kampf für die Umwelt tun kann: mit einer guten Idee und viel, viel Tatendrang. Mit 17 beschloss Boyan Slat, dass er die Meere von Plastik befreien will Slats Erfindung: Ein 600 Meter langes Kunststoffrohr, gebogen zu einem U, das die Meeresströmung nutzen soll, um schwimmende Plastiktüten, -teller, -gabeln, -strohhalme und -flaschen einzufangen.

“Ich dachte mir einfach: Irgendwer muss es eben tun.”

Boyan war gerade 17 Jahre alt, als er “The Ocean Cleanup” gründete. Der Name seiner Firma ist so unaufgeregt und geradeheraus, wie alles an Boyan und seiner Geschichte. Der junge Niederländer hat keine Geschwister, ist im niederländischen Delft aufgewachsen und hat dort studiert. Wer ihn fragt, woher er damals als Teenager den Mut genommen hat, die Welt retten zu wollen, erhält eine pragmatisch Antwort: “Ich dachte mir einfach: Irgendwer muss es eben tun.” An seiner Uni wurde er für seine Erfindung mit dem “Best Technical Design” Preis ausgezeichnet. Doch außerhalb der Uni fand seine Idee anfangs wenig Begeisterung. Das änderte sich, als der damals 18-Jährige im Oktober 2012 an einem Ted Talk teilnimmt. Der Titel seines Kurzvortrags: “How the Oceans can clean themselves” – “Wie sich die Ozeane selbst reinigen können”. Für Boyan Slat ist Plastikmüll schlimmer als Atommüll Fast 3 Millionen Menschen haben seinen Auftritt inzwischen gesehen. Tausende Freiwillige haben sich daraufhin gemeldet, über 20 Millionen US-Dollar sind an Slats Stiftung geflossen. Was ihn von anderen Umweltschützern unterscheidet: Er verteufelt den Kunststoff, gegen den er so verbissen kämpft, nicht per se. Slat sagt: “Plastik ist ein großartiges Material, aber die Menschen müssen endlich verstehen, dass Plastik für hunderte Jahre oder mehr bestehen wird und deshalb sollten wir uns sehr genau überlegen, wofür wir dieses Material verwenden.” Denn: Der ganze Müll, der in unseren Meeren schwimmt sammelt sich in fünf riesigen Abfallfeldern. Das größte davon ist der Great Pacific Garbage Patch (GPGP), das zwischen Hawaii und Kalifornien liegt. Ein Müllteppich, der Schätzungen zufolge so groß wie die Vereinigten Staaten sein könnte. Eine Million Kunststoff-Teilchchen schwimmen dort auf jedem Quadratkilometer. Über 100 Millionen Tonnen Plastikmüll hat sich dort inzwischen angesammelt.

Popular Mechanics Das System "001"

Für Boyan Slat ist Plastikmüll deshalb schlimmer als Atommüll. Denn Atommüll gibt es in einer verhältnismäßigen geringen Menge und wir können ihn in in speziellen Umgebungen lagern. “Aber Plastik, dieses extrem robuste Zeug, das ist überall in unserer Umwelt.” Alles ist besser, als hunderttausende Tonnen Plastik im Meer schwimmen zu lassen Unzählige Menschen haben dem Niederländer auf seinem Weg gesagt, es werde niemals möglich sein, dass wir die Meere wieder von Plastik befreien. “Ich bin ein ziemlicher Skeptiker und kritischer Denker, aber dachte mir: Es existieren keine unschlagbaren Gründe, warum es nicht möglich sein sollte. Und genau das motivierte mich, es einfach zu versuchen”, sagt der 24-Jährige der HuffPost.

Slats Idee ist so genial wie einfach: Anstatt dem Kunststoff hinterherzujagen, soll der Kunststoff von alleine in die “Falle schwimmen”. Angetrieben von den Meeresströmungen, konzentriert sich das Plastik und die Aufräumzeit könnte – im besten Fall – von Jahrtausenden auf lediglich einige Jahre verkürzt werden. Zumindest in der Vorstellung von Boyan und seinem Team. Kritik für Slats Vision gab es schon früh. Das meiste Plastik im Meer sei so klein, dass man es nicht sammeln könne, hieß es. Inzwischen ist das von einer Studie über den GPGP widerlegt. Doch Kritiker zweifelten auch, ob die Konstruktion den Bedingungen auf offener See standhalten könne. All das nimmt der 24-Jährige gelassen hin. Kritikern sagt er: “Entspannt euch, gönnt euch eine Massage. Aber im Ernst: Was ist die Alternative als es einfach zu versuchen? Es ist in jedem Fall besser, als weiter hunderttausende Tonnen Plastik durch unsere Ozeanen fließen zu lassen.” Das große Plastiksammeln hat begonnen Vier Jahre lang tüftelten, bastelten, testeten, experimentiere Boyan Slat und sein 80-köpfiges Team. Am 8. September 2018 war es dann soweit. Vor der Bucht San Franciscos wurde das “System 001” zusammengebaut. Mit einem Schiff wurde das 600 Meter lange Kunststoffrohr in den Pazifik geschleppt und nach einigen Tests schließlich Anfang Oktober in den Nordpazifikwirbel gebracht. Das große Plastiksammeln hat begonnen. “Ich fühlte mich erfolgreich. Es war der Moment, auf den ich Jahre lang gewartet hatte – auch wenn ich zu beschäftigt war, um den Moment wirklich zu genießen”, erzählt Slat. “Und es war auch ein bisschen beängstigend, mir schwirrten viele Fragen durch den Kopf, ich hatte einige schlaflose Nächte.” Bald sollte sich zeigen, dass seine Sorgen berechtigt sind. Wie das System konkret funktioniert: ► Slats niederländische Stiftung The Ocean Cleanup setzt eine 600 Meter lange schwimmende Barriere aus Kunststoff ins Meer. An der Anlage ist ein Netz befestigt, das in der Mitte der Barriere drei Meter tief ins Wasser reicht und an den Seiten etwas kürzer ist. ► Der Wind und die Strömung, so die Idee der Ingenieure, werden die frei schwimmende Barriere zu einem U zusammendrücken. In dieser künstlichen Bucht sammeln sich dann die Plastikteile. ► Ist ausreichend Müll eingefangen, melden Sensoren das an die Zentrale in San Francisco. Alle sechs bis acht Wochen, so die Prognose, wird ein Schiff kommen, das das Plastik an Land zum Recycling bringt. ► Laut der Stiftung lassen sich mit der Vorrichtung sogar kleine Plastikteile, die nur einige Zentimeter groß sind, einfangen. ► Insgesamt will die Stiftung 60 dieser Barrieren bauen und so innerhalb von fünf Jahren die Hälfte des Mülls im Great Pacific Garbage Patch einsammeln. ► Meerestiere sollen, unterstützt von der Wasserströmung, problemlos unter der Barriere durchtauchen können. ► Am 8. September wurde die erste Anlage fertig aufgebaut sein. Test- und Prototypen waren unter anderem in der Nordsee installiert worden. Prinzipiell funktioniert alles. Wenn sich der Wind dreht, dreht sich das System mit. Fische und andere Tiere verfangen sich nicht, weil sie von der Strömung unter dem U hindurch gedrückt werden – das Plastik ist leichter, bleibt an der Oberfläche und lässt sich vom System einfangen.

Ich hoffe, wir können das in den kommenden Monaten lösen, damit das System bald optimal funktioniert. Ich bin jedenfalls optimistisch. Das meiste daran funktioniert, also schaffen wir das auch noch.

Das einzige Problem: Das System bewegt sich zu langsam. Langsamer als der Plastikmüll. Deshalb kann bislang nicht der ganze Müll gesammelt werden. Mehr zum Thema: Entertainer Friedrich Liechtenstein: Wer Welt mit Plastik vermüllt, sollte wie Straftäter behandelt werden Boyan Slat frustriert das nicht. Er hat mit seinem Team etwas geschaffen, was es noch nie zuvor gegeben hat, was noch keiner vor ihm versucht hat. Er war von Anfang an darauf vorbereitet, dass es Probleme geben könnte. Sein Team tüftelt mit Hochdruck daran, das System zu beschleunigen. “Ich hoffe, wir können das in den kommenden Monaten lösen, damit das System bald optimal funktioniert. Ich bin jedenfalls optimistisch. Das meiste daran funktioniert, also schaffen wir das auch noch.”

Slat ist überzeugt, dass er es schaffen kann, die Weltmeere von der Vergiftung mit Plastik zu befreien. “Wenn ich nicht daran glaube würde, wäre meine Arbeit sinnlos.”

Ein Zurück gibt es für den jungen Mann mit den wilden Haaren und der klaren Vision ohnehin nicht. “Wir Menschen haben dieses Problem geschaffen, also müssen wir es auch lösen können. Mit entspannter Stimme sagt er: “Wenn wir unsere Technologie richtig einsetzen und es wirklich wollen, dann können wir es schaffen.”

Dieser Beitrag ist Teil des HuffPost-Adventskalenders. Hier stellen wir jeden Tag einen Menschen vor, der uns durch seine besondere Geschichte Mut macht. Alle Beiträge findet ihr hier.