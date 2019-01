Bottrop: Videos von rassistischer Amokfahrt sorgen für Diskussionen

MARCEL KUSCH via Getty Images

Nachdem im Ruhrgebiet ein Mann aus Fremdenhass mit seinem Auto mehrfach in Menschengruppen gefahren ist, gehen die Ermittlungen zu Hintergründen und Hergang der Tat weiter. Der 50-Jährige hatte auf seiner Fahrt in der Silvesternacht in Bottrop mindestens fünf Personen verletzt.

Einen weiteren Verletzten gab es später in Essen. Zwei andere Versuche des Mannes, in Bottrop und Essen Passanten anzufahren, schlugen fehl. Hier kamen die Menschen mit dem Schrecken davon.

Was spricht für den rassistischen Hintergrund?

Nach “Spiegel”-Informationen soll der 50-Jährige in seiner Vernehmung gesagt haben, die vielen Ausländer seien ein Problem für Deutschland, das er lösen wolle.

Demnach soll der Mann, der von Hartz IV lebt, nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine schizophrene Erkrankung haben. Der Mann sei in der Vergangenheit mindestens einmal in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen worden, berichtete das Nachrichtenmagazin.

Schon zuvor hatten die Ermittler angegeben, dass sie “erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers” hätten. Der mutmaßliche Täter stamme aus Essen und sei bei der Polizei bislang nicht in Erscheinung getreten, hieß es.

Wie der “Tagesspiegel” berichtet, wird die Tat als terroristischer Anschlag eingestuft.

Was sagen Politiker?

► NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte nach den ersten Vernehmungen des Festgenommenen: “Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten.” Der Mann habe das Auto in Bottrop und Essen bewusst in Menschengruppen gesteuert, die überwiegend aus Ausländern bestanden. Unter den Verletzten sind Syrer und Afghanen. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen von einem “gezielten Anschlag”. ► Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Dienstag, die Tat habe ihn sehr “betroffen” gemacht. “Es gehört zur politischen Glaubwürdigkeit, beide Fälle mit Entschiedenheit und Härte zu verfolgen”, sagte er in Hinblick auf die Amokfahrt und die prügelnden Asylbewerber im bayerischen Amberg am Samstag.

Gibt es Aufnahmen der Szene?

Aus Bottrop gibt es mehrere Videos, die den Tathergang zeigen.

► Dort ist zu sehen, wie der Mann von der Osterfelder Straße in Richtung Berliner Platz einbiegt und zunächst langsam vorwärts rollt. Mehrere Menschen springen aus dem Weg. Als er zurücksetzt, ist zu sehen wie ein Mann auf dem Boden liegt, Menschen schreien.

► Ein anderes Video zeigt mutmaßlich dieselbe Szene. Darauf ist zu erkennen, wie eine blonde Frau einen Böller anzündet, dann im letzten Moment aus dem Weg springt, als der Autofahrer Gas gibt. Er schiebt einen Mann auf der Motorhaube vor sich her. Menschen schreien schockiert und empört.