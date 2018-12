Boris Becker spricht über Trennung mit Lilly: "Habe noch nie so intensiv geliebt"

Im Mai diesen Jahres haben Boris Becker und Lilly Becker nach neun Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar hatte sich im Jahr 2005 in Miami kennengelernt und im Jahr 2010 den gemeinsamen Sohn Amadeus bekommen.

In einem exklusiven Interview mit der “Bunte” bezog der Tennisprofi erstmals ausführlich Stellung zur Trennung von Lilly Becker.

Auf die Frage, was Boris Becker besonders an seiner Ehe mit Lilly fand, meinte der 51-Jährige:

“Ich habe vielleicht noch nie so leidenschaftlich und so intensiv geliebt wie mit ihr. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich will von der Ehe mit Barbara nichts wegnehmen, wir waren alle ein paar Jahre jünger, es war auch toll. Lilly ist eine sehr schöne, emotionale, leidenschaftliche Vollblutfrau mit all ihren Stärken und Schwächen. (...) Ich möchte keinen Tag missen.”