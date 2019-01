Bolsonaro wird der Welt zeigen, wie eine moderne Demokratie zugrunde geht

Brasilien: Am Morgen des 1. April 1964 rollten die Panzer auf den Straßen von Rio de Janeiro; einige davon aus dem benachbarten Bundesstaat Minas Gerais, andere aus São Paulo. Schon einige Jahre zuvor war Brasília zur Hauptstadt des Landes gemacht worden, doch auch weiterhin war Rio das wahre Zentrum der Macht – und irgendwo in der Stadt versuchte Präsident João Goulart an dieser Macht festzuhalten. Goulart, ein Linker, der im Jahr 1961 Präsident geworden war, hatte die Tage zuvor damit verbracht, mit dem ranghohen Militäroffizier General Amaury Kruel zu telefonieren. Der General hoffte, den Zusammenbruch der brasilianischen Regierung verhindern zu können, indem er Jango, wie Goulart von den Brasilianern genannt wurde, dringend dazu riet, prominente linke Staatsbeamte rauszuwerfen und eine Reihe von Reformen durchzusetzen, die sowohl dem Militär als auch den alteingesessenen gemäßigten Mitgliedern des Nationalkongresses gefallen würden, denen Goularts Linksruck ein Dorn im Auge war. Goulart weigerte sich. Das Militär marschierte los. Am folgenden Morgen hatte Goulart sich nach Porto Alegre abgesetzt. Einige Tage später befand er sich in Uruguay und die Demokratie in Brasilien war zusammengebrochen. Fünf Jahrzehnte später, am Abend des 28. Oktober 2018 zog das brasilianische Militär wieder feierlich durch die Straßen von Rio. Grüne Armee-Jeeps hupten und ließen ihre Lichter aufblitzen; auf ihnen standen Soldaten, die vor einer jubelnden Menge ihre Flaggen schwenkten. Dieses Mal war das Militär jedoch nicht gekommen, um einen Präsidenten zu entmachten; es kam, um einen neuen Präsidenten zu feiern. Jair Bolsonaro, Mitglied der Abgeordnetenkammer und ehemaliger Hauptmann der Armee, hatte gerade die Wahl zum 38. Präsidenten Brasiliens gewonnen. (Später dementierte das Militär, dass Soldaten feierlich durch die Straßen gezogen wären. Diese Soldaten seien auf der Rückreise von einer Mission gewesen, die die Durchführung der Wahl gewährleisten sollte; ein Video eines Journalisten zeigt, nennen wir es mal, eine festliche Prozession.)

Militares brasileros desfilan por las calles de Río festejando el triunfo de Bolsonaro y la gente los vitorea. Qué pesadilla. pic.twitter.com/hh1gAiHA0r — Diego Iglesias (@IglesiasDiego) October 29, 2018

“Was für ein Albtraum“, twitterte der argentinische Journalist Diego Iglesias auf Spanisch vom Ort des Geschehens. Bolsonaro, dessen Präsidentschaft am Neujahrstag mit einer Amtseinführungszeremonie in Brasília begann, lobte in der Vergangenheit immer wieder die Militärdiktatur Brasiliens, die 1985 den Weg zurück zur Demokratie freimachte. Außerdem ähnelt sein Aufstieg an die Macht in mehrfacher Hinsicht dem des Militärregimes: Bolsonaro nutzte dabei für sich die weitverbreitete Unzufriedenheit und Resignation gegenüber einer unfähigen und korrupten politischen Elite, den inbrünstigen Widerstand gegen die linke Partei, die mehr als zehn Jahre an der Macht war, den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den Brasilien gerade erst langsam hinter sich lässt, und den Anstieg der Gewaltkriminalität. Und auch wenn er seinen Aufstieg an die Macht als das Ergebnis einer “populistischen“ Revolte anpreist, liegt seine Unterstützerbasis dort, wo sie auch damals beim Staatsstreich lag: bei den wohlhabende Finanzeliten, die bereit sind, das Leben und die Rechte der Armen und Benachteiligten für ihre eigene Sicherheit und ihren Wohlstand zu opfern, und die etablierten Parteien und Politiker, die sich weigern, ihre Rolle bei der Erschaffung dieses Monsters anzuerkennen, bevor sie sich an ihn anschmiegen.

SERGIO LIMA via Getty Images Bolsonaro bei der Amtsübergabe am 1. Januar. Beobachter erwarten einen scharfen Rechtsruck.

Ganz so wie das Militär es einst tat, drohte Bolsonaro seinen politisch linken Gegnern mit Gewalt und Gefängnis. Er hat versprochen, dem politischen “Brasilien einer nie dagewesene Reinigung“ zu unterziehen und er hat Medien gedroht, die sich negativ über ihn äußerten. Sein Vizepräsident ist ein früherer Armeegeneral, der in einem Interview mit der HuffPost Brasilien eine Rückkehr zur Militärherrschaft nicht ausschließen wollte und der in den Raum stellte, dass die neue Regierung durchaus die Verfassung des Landes umschreiben könnte – auch wenn Bolsonaro dies nicht sehr überzeugend abstreitet. All dies ist kein rein brasilianisches Phänomen. Weltweit haben sich Länder wie Ungarn, die Türkei oder auch die Philippinen polternden Machthabern zugewandt, die sofortige Erneuerung und Wunderwaffen-Lösungen versprechen; immer wieder unter dem Banner des rechten, nativistischen “Populismus“ – die bevorzugte Bezeichnung in den Nachrichten, auch wenn die wichtigsten Unterstützer dieser Kandidaten normalerweise unter den Eliten in diesen Staaten zu finden sind. Jede wichtige Wahl ist inzwischen, zumindest teilweise, ein Referendum über den Zustand der weltweiten Demokratie. Jeder Sieg einer rechten, antidemokratischen Figur hat dabei den Weg für einen ähnlichen Kandidaten bei einer weiteren großen Wahl in einem anderen Land bereitet.

Wenn man aber alle diese Kandidaten betrachtet, ist Bolsonaro im Vergleich wohl die unmittelbarste Bedrohung für eine große Demokratie. Brasilien ist das viertgrößte demokratische Land der Erde und das größte in Lateinamerika im Hinblick auf die Einwohnerzahl. Wenn diese Demokratie zerbricht, dann wäre dieses Mal nicht das Militär verantwortlich – es wäre die eigene Schuld. “In den vergangenen 35 Jahren gab es wirklich sehr wenige Militärputsche in Lateinamerika“, erklärt Steven Levitsky, ein Politologe an der Universität Harvard und Autor von Wie Demokratien sterben: Und was wir dagegen tun können. “Obwohl die steigende Unterstützung für einen Militärputsch in der Bevölkerung besorgniserregend ist, denke ich dennoch, dass die Demokratie in Brasilien viel eher durch die Hand eines gewählten politischen Führers sterben wird.“ Brasilien wird der Welt zeigen, wie eine moderne Demokratie zugrunde geht Es war noch zu früh an diesem Nachmittag für ein Bier, als ich am ersten Verkäufer vorbeikam, der an diesem Sommertag spät im November an der Avenida Paulista in São Paulo eiskalte cervejas anbot. Die Paulista, die eine der wohlhabendsten Gegenden der Stadt durchzieht, war dank eines Feiertags mitten in der Woche geschlossen; die Schaufenster waren voll von Black Friday-Angeboten und ein riesiger Weihnachtsbaum vor einem der Einkaufszentren erinnerte schon an die nahende Weihnachtszeit. Einheimische und Touristen tummelten sich an Zelt-Pavillons, an denen handgeschnitzte Holzschalen und Kunstwerke verkauft wurden, und aus Lautsprechern war Popmusik für diejenigen zu hören, die gekommen waren, um auf der Straße Yoga zu machen. Abgesehen von politischen Graffiti-Schriftzügen hier und da an Straßenlaternen oder auf dem Gehweg war kaum etwas davon zu sehen, dass die Brasilianer im Jahr 2018 immer wieder auf die Avenida Paulista geströmt waren, um für oder gegen Bolsonaro zu demonstrieren. Hier schlossen sich die Menschen von São Paulo im Juli dem größten Frauenprotestmarsch in der Geschichte Brasiliens an. Die Frauen und die LGBTQ-Gemeinde, die Angst vor Bolsonaros immer wieder geäußerten rassistischen, sexistischen und schwulenfeindlichen Äußerungen hatten, riefen die Brasilianer dazu auf, jemand anderen zu wählen: “Ele Nāo“, riefen sie – “Nicht ihn.“

FERNANDO SOUZA via Getty Images Junge Demonstrantinnen gehen gegen den Präsidenten auf die Straße. Der hetzt immer wieder gegen Homosexuelle und indigene Völker.

Ebenfalls hier hatten sich Bolsonaro-Anhänger Mitte Oktober zu einer Kundgebung versammelt, um ihm zu helfen, die Mehrheit zu erreichen, nachdem er diese im ersten Wahlgang knapp verfehlt hatte. Bei dieser Demonstration verkündete Bolsonaro, der im September Opfer eines Messerangriffs geworden war, via Handy, dass er die Finanzierung für die Medien und Menschenrechtsgruppen einschränken würde. Er versprach, seinem Kontrahenten (dem ehemaligen Bürgermeister von São Paulo, Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei) und bekannten Linksaktivisten zwei Optionen anzubieten: “Verschwindet, oder geht ins Gefängnis.“ Doch Ende November? “Alles fühlt sich ganz normal an“, erzählte mir ein Freund, “bis man die Nachrichten einschaltet“.

The Telegraph Während des Wahlkampfs wurde der Rechtsextremist Bolsonaro niedergestochen. Es war ein Wendepunkt seiner Kampagne.

Wie auch Trump ist Bolsonaro ein Ergebnis des Verfalls der demokratischen Institutionen seines Landes; ein Verfall, der schon Jahre vor Bolsonaros Zeit im Rampenlicht begonnen hatte, oder der schon immer da war. In Brasilien hat Macht sich schon immer weitgehend auf eine weiße und reiche Elite konzentriert. Analphabetismus ist in Brasilien verbreitet, der Bildungsstand insgesamt ist gering, vor allem bei den Armen; die übermäßig bewaffneten und schlecht ausgebildeten Polizeikräfte töten auch weiterhin reihenweise meist schwarze Bürgerinnen und Bürger. Die Rückkehr zur Demokratie war begleitet von mehr als einem Jahrzehnt der wirtschaftlichen Instabilität und der Hyperinflation, die die dramatische Ungleichheit in Bezug auf sozialen Status, Hautfarbe und Einkommen weiter aufrecht erhielt. Und trotzdem hat Brasilien einen Großteil der letzten Jahrzehnte damit verbracht, sich das Bild eines glänzenden Beispiels anzueignen, das zeigen kann, wie ein demokratisches Lateinamerika eines Tages aussehen könnte. Der ehemalige Präsident Fernando Henrique Cardoso stabilisierte in den frühen 2000er-Jahren die Wirtschaft; anschließend kam der linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, ein hitzköpfiger Verfechter der Arbeiterklasse, und regierte in einer Zeit des starken Wirtschaftswachstums, das vermuten ließ, Brasilien würde Frankreich oder Großbritannien demnächst überholen.

Unter da Silva wurden die staatlichen Sozialprogramme ausgeweitet, was rund 30 Millionen Brasilianern einen Ausweg aus der Armut ermöglichte, und gezielte Fördermaßnahmen verbesserten den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Beschäftigung für schwarze Brasilianer, Frauen, Menschen in Armut und Ureinwohner. Gewaltverbrechen sanken auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten. Als da Silva das Amt 2010 abgab, lagen seine Zufriedenheitswerte bei 90 %. Es sah so aus, als würde Brasilien endlich funktionieren. Aber tat es das wirklich? Im Jahr 2010 verkündete der brasilianische Clown Tiririca, dass er sich für die Wahl für den Kongress in São Paulo bewerben würde. Mit seiner Kampagne wollte er das politische System in Brasilien parodieren: “Pior do que está não fica, vote no Tiririca“, sagte er. “Es kann gar nicht schlimmer werden, wählt Tiririca.“ Er machte sich auf satirische Weise über die weit verbreitete Korruption in der brasilianischen Politik lustig und versprach: “ich mache alle Familien Brasiliens reich – vor allem meine.“ Dann gewann er und dieser Sieg war rückblickend betrachtet womöglich ein Zeichen für die schwelende Unzufriedenheit, die Bolsonaro bald darauf ausnutzen würde.

Reuters Tiririca, ein brasilianischer Komiker und Mitglied der Abgeordnetenkammer des brasilianischen Kongresses, erhält Glückwünsche nach seiner Stimme für die Amtsenthebung der Präsidentin Dilma Rousseff am 17. April 2016 in Brasília.