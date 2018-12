Bluttat in Bayern: Polizei sucht mit Foto nach diesem Mann

► Nach einem versuchten Tötungsdelikt sucht die Polizei in Bayern mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

► Am Donnerstagabend soll der Mann auf einen 41-Jährigen in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) geschossen und ihn verletzt haben.

► Der 28-jährige Anatol Wolf, der aus Aschaffenburg stammt, steht laut der Polizei im dringenden Verdacht, den Schuss aus einer scharfen Waffe abgefeuert zu haben. Der Beschuldigte war bereits vor Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet.

Wie die Polizei den Tatverdächtigen beschreibt: