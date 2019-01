Blockchain und der Schutz geistigen Eigentums

Das Unternehmen Vaultitude schützt mithilfe der Blockchain geistiges Eigentum. Der Geschäftsführer Dominik Thor erklärt mir warum im 21. Jahrhundert Ideen wertvoller sind als Bodenschätze und deshalb geschützt werden müssen.

Vaultitude schützt geistiges Eigentum mithilfe einer Blockchain. Können Sie kurz das Konzept erklären?

Blockchain Technologie repräsentiert eine neue Form einer Datenbank, die sich durch eine Reihe von Vorteilen auszeichnet. Als dezentrales Netzwerk auf tausenden Rechnern installiert, bietet es Hackern keine zentrale Schwachstelle und so ein Höchstmaß an Sicherheit. Einmal hochgeladene Daten sind unveränderter und allgemein zugänglich. Dadurch eignet sich Blockchain Technologie hervorragend, um die Existenz einer Idee, eines Werks, einer Marke oder eines Geschäftsgeheimnisses (in diesem Fall entsprechend verschlüsselt), die eigene Urheberschaft, eine allfällige Übertragung, den Verkauf oder das bloße Mitteilen einer vertraulichen Informationen zu dokumentieren. Durch die Nutzung von Vaultitude erhalten Nutzer erstmals verlässliche Beweise, um ihre Interessen in rechtlichen Verfahren oder gegenüber Behörden, wie etwa Patentämtern, durchzusetzen. Um die Software zu nutzen benötigt der Nutzer lediglich einen aktuellen Internetbrowser.