Blockchain-Technologie: Wie in Wien traditionelle Geschäftsmodelle revolutioniert werden

Die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung mit Fokus auf Blockchain & Distributed Ledger Technologies hat ihren Betrieb in Österreich aufgenommen. Die cryptix AG wurde 2018 in Zug gegründet, dem Schweizer Crypto Valley. Seinen nächsten Schritt hat das Unternehmen jetzt mit der Eröffnung der cryptix LABS in Wien genommen.