Blockchain Geschäftsmodelle

2. Everipedia : Einer der Gründer der Wikipedia arbeitet nun an einer Blockchain-basierten Wikipedia namens Everipedia. Der Unterschied zum „normalen“ Wikipedia ist, dass die Informationen dezentral auf vielen Nodes simultan existieren und kein Staat mehr so einfach blocken oder zensieren kann. Contributer erhalten hierbei für ihre Arbeit monetäre Vergütungen anhand von IQ Tokens.

Hier sind zwei Beispiele: 1. Everledger : Everledger hat über 2 Million Diamanten auf eine Blockchain gegeben, um so Diebstahl, Betrug, Fälschung und Blutdiamanten bekämpfen zu können. Der Ursprung und Weg bis ins Geschäft wird komplett nachvollziehbar und sollte ein Diamant gestohlen werden, kann z.B. ein Käufer verifizieren ob der Verkäufer tatsächlich der Eigentümer ist. Ein Kaufinteressent kann so auch sichergehen, dass er keinen Blutdiamanten erwirbt. Dieses Konzept lässt sich auch auf vieles ausweiten: Lebensmittel, Medikamente und auch Kunstgegenstände.

Grundsätzlich ist Blockchain die Erfindung von einem dezentralen Netzwerk welches deshalb so sicher ist, weil es (a) Kryptgraphie gegen viele Formen von Angriffen von Hackern verwendet und (b) einen Konsens-Algorithmus hat, welcher eine einzige Wahrheit innerhalb des Netzwerks schafft, damit kein Teilnehmer und keine Gruppe von Teilnehmern an dieser einen Wahrheit etwas zensieren, manipulieren, verändern oder löschen können. Das Versprechen der Blockchain-Technologie ist, dass dadurch viele zentrale Institutionen ersetzt werden können, welche wir etabliert haben, um uns eine vergleichbare Sicherheit in vielen Bereichen zu geben.

Blockchain ist in aller Munde, doch wie verändern sich Geschäftsmodelle durch diese Technik? Und was ist der Unterschied zwischen öffentlicher und privater Blockchain? Lukas Leys arbeitet als Blockchain-Consultant und beantwortet mir diese Fragen.

Wer sind die Gewinner und die Verlierer der Blockchain Entwicklung?

Das ist eine sehr breite Frage. Blockchain kann als sicherer, digitaler „Notar“ in vielen Bereichen theoretisch die Intermediäre ersetzen. Die Technologie bietet eine sichere, vollständige, sehr schwer manipulierbare und programmierbare Datenbank für die Speicherung und Übertragung von Daten. Folgende Szenarien sind dabei unter anderem denkbar: Energiehandel ohne Börsen, Immobilien ohne Makler, Crowdfunding ohne Crowdfunding-Plattform, sogar irgendwann Uber ohne Uber oder Twitter ohne Twitter.

Im Wesentlichen ist die Technologie von (öffentlichen) Blockchains eine Bewegung weg vom klassischen Client-Server-Modell in dem ein zentrale Stelle (z.B. ein Unternehmen) die Daten verwaltet und Clients Zugang dazu gibt, hin zu einem dezentral organisierten System. Diese schaffen durch Konsens-Algorithmen die dezentrale Organisation von Netzwerk-Teilnehmern und ermöglichen so viele neue Geschäftsmodelle. Entscheidende Merkmale hierbei sind, dass im Prinzip jeder im Netzwerk damit Geld verdienen kann und die Nutzer wieder Herr über ihre eigenen Daten werden.

In anderen Bereichen kann sehr viel an komplexen Prozessen, Nachweisen, Regulation und Governance reduziert werden, weil man sich einfach verlassen kann, dass die Informationen vorhanden, richtig und unfälschbar sind.

Bei bestehenden Unternehmen sind die Gewinner all jene, die mit Blockchain-Technologie ihre Prozesse verbessern, beschleunigen und Kosten verringern können. Es hängt also immer vom Einsatzgebiet ab. Langfristig verlieren vor allem sog. Rent-Seeker, welche von ineffizienten Strukturen profitieren. Und davon gibt es eigentlich erstaunlich viele.

Darüber hinaus gibt es politische und gesellschaftliche Aspekte. Die vorhin erwähnte Evripedia zielt ja darauf ab, dass gewisse Staaten ihre Inhalte nicht mehr zensieren oder manipulieren können.

Gibt es Case Studies wo eine Umsetzung der Blockchain gut gelungen ist und bereits Gewinn erwirtschaftet?

Es ist vieles noch in experimentellen Phasen und die meisten Unternehmen arbeiten an PoCs und Piloten. Je nach Wirtschaftssektor gibt es gute Beispiele. Fizzy von AXA wo man automatisch auf Smart Contracts basierte Flugverspätungsversicherungen abschließen kann oder das Flüchtlingscamp Camp Za’atari in Jordanien, wo man über Iris Scan eine Digitale Identität für Menschen auf einer Blockchain schafft und diese dann einkaufen können, ebenso auf Blockchain Basis. Damit sparen sie sich nach eigenen Angaben Millionen an Kosten, die dann den Menschen zugute kommen.

Was genau sind PoCs?

Proof of Concepts. Also die tatsächliche Umsetzung von theoretischen Blockchain-Anwendungsfällen. Wir befinden uns in der Phase in denen diese vermehrt umgesetzt werden, später dann soll das ganze breit und skalierbar zum Einsatz kommen.